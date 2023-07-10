شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد فيتامين د.. من تعزيز وظيفة عضلة القلب إلى تنظيم ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيتامين "د" بشكل كبير على صحة القلب، فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب بشكل أساسي دورًا مهمًا في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، والتي تعتبر حيوية لصحة العظام، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (د) قد يكون له أيضًا تأثير على صحة القلب والأوعية الدموية، وإليك بعض الطرق التي يعزز بها فيتامين "د" صحة القلب، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 طرق يعزز فيها فيتامين "د" صحة القلب 1. تنظيم ضغط الدم

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تنظيم مستويات ضغط الدم، أظهرت الأبحاث أن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، يساعد فيتامين د في الحفاظ على وظيفة الأوعية الدموية الصحية وتقليل الالتهابات ، مما يساعد بدوره في التحكم في مستويات ضغط الدم.

2. تحسين وظيفة الأوعية الدموية

تم العثور على فيتامين (د) لتعزيز وظيفة الأوعية الدموية عن طريق تعزيز تمدد الأوعية الدموية وتقليل الخلل البطاني، تبطن الخلايا البطانية الجدران الداخلية للأوعية الدموية وهي مسؤولة عن تنظيم تدفق الدم. يعمل فيتامين د على تحسين إنتاج أكسيد النيتريك ، وهو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وبالتالي تحسين وظيفتها والحفاظ على تدفق الدم الأمثل في جميع أنحاء الجسم.

3. الحد من الالتهابات

يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في منع أو تقليل الالتهاب في نظام القلب والأوعية الدموية، تم ربط الالتهاب المزمن بتطور أمراض القلب المختلفة ، بما في ذلك قصور القلب وتصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي، عن طريق الحد من الالتهابات ، يمكن أن يساعد فيتامين د في الحماية من هذه الحالات.

4. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي

مرض الشريان التاجي هو حالة تتميز بضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم، يساعد فيتامين د على منع تكاثر خلايا العضلات الملساء في جدران الشرايين ، مما قد يؤدي إلى تكوين لويحات، يساعد فيتامين د أيضًا على منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وهو عامل خطر آخر مهم للإصابة بمرض الشريان التاجي.

5. انخفاض في تخثر الدم

يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للتخثر ، مما يعني أنه يساعد على منع تكوين جلطات الدم أو تجلط الدم، يمكن للجلطات الدموية أن تسد الأوعية الدموية التي تغذي القلب وتؤدي إلى النوبات القلبية، يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على المستويات المناسبة من عوامل التخثر ويمنع إنتاج البروتينات التي تعزز تكوين الجلطة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالتجلط.

6. الحماية من قصور القلب

أظهرت الدراسات وجود صلة محتملة بين نقص فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، يساعد فيتامين د على تنظيم النظام الذي يتحكم في ضغط الدم وتوازن السوائل، عندما يكون هذا النظام مضطربًا ، يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب، تساعد مستويات فيتامين د الكافية على الحماية من هذه الحالة من خلال الحفاظ على الأداء السليم لنظام الرينين أنجيوتنسين.

7. تعزيز وظيفة عضلة القلب

توجد مستقبلات فيتامين د في خلايا عضلة القلب ، ويلعب فيتامين د دورًا في وظيفتها المثلى، ارتبطت المستويات الكافية من فيتامين (د) بتحسين تقلص عضلة القلب ، والاسترخاء ، ووظيفة القلب بشكل عام. يمكن أن تساهم هذه الفوائد في صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.