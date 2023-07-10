شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتفادى مشكلة تعرق اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرق اليدين من أكثر المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون، في الأساس، يعود الأمر إلى الغدد العرقية المفرزة إنها مركزة في أيدينا وجبيننا وأقدامنا ومتصلة مباشرة بجهازنا العصبي الودي.

لذلك، كلما شعرنا بالتوتر فهذا دليل على وجود حبات من العرق على جبيننا، جنبًا إلى جنب مع اليدين والقدمين.

بالنسبة لبعض الناس، تكون المشكلة أكثر تركيزًا على اليدين، وأكثر حدة و يتم تعريف هذه الحالة طبيًا على أنها فرط التعرق الراحي، ويمكن أن يحدث منذ الولادة ، ولكن من المرجح أن يبدأ في مرحلة المراهقة.

بالنسبة للبعض، ستختفي المشكلة مع تقدم العمر بالنسبة للآخرين، سيستمر الأمر طوال حياتهم.

وحسب ما ذكره موقع suredeodorant إذا كنت تعاني من تعرق راحة اليد ، فقد يكون من الصعب التغلب عليها تمامًا ولكن هناك عددًا من الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في إبقائه قيد الفحص:

-اغسل يديك بانتظام، الشطف بالماء النظيف جيد ، ما لم تكن يداك متسخة بالفعل ، لأن كثرة الغسيل بالصابون ستجفف بشرتك.

-احتفظ بعلبة مناديل في متناول اليد، واحملها معك ، حتى تتمكن من مسح يديك طوال اليوم.

-احمل معك جيل لليدين بحجم الجيب، لتنظيف وتجفيف يديك عندما لا تتمكن من الوصول إلى الحوض.

-احتفظ ببعض بودرة التلك في حقيبتك، يمكن أن يساعد ذلك في امتصاص العرق وإمساك يديك بشكل أفضل ، لذا احصلي على وعاء صغير من ممر مستلزمات الأطفال.

-تجنب ارتداء القفازات، حاول ألا ترتديها ما لم تكن في فصل الشتاء لأنها ستجعل يديك تتعرق أكثر لأن بشرتك لن تكون قادرة على التنفس.

-حاول وتعامل مع توترك، ربما يكون الكلام أسهل من الفعل ولكن نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يكون عاملاً كبيرًا في التعرق ، فإن معالجة السبب وجهاً لوجه يمكن أن يساعد في بعض الأحيان.

إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن التعرق المفرط في اليد ، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي طبي آخر. سيكونون قادرين على مناقشة العلاجات التي قد تكون متاحة لك.