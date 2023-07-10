فوائد الحنطة السوداء لتفتيت الدهون

بيروت - نادين محمد - نبحث عن كثب عن وسيلة تساهم في تفتيت الدهون على نحو أسرع وربما بمجهود أقل، قد يتحقق ذلك الهدف مع استخدام الحنطة السوداء.

الحنطة السوداء بذور تأتي من جبال الهيمالايا وتعد بين الأطعمة الخارقة، حيث تحتوي على أكثر من 132 من المغذيات النباتية، وبعضها لا يوجد في أي مكان آخر في الطبيعة.

الحنطة السوداء مليئة بالبوليفينول والبروتين والبريبايوتكس ومضادات الأكسدة والنشا المقاوم، وهو نوع من الألياف يؤخر أو "يقاوم" الهضم في الأمعاء الدقيقة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الحنطة السوداء أيضًا غنية أيضًا بالكيرسيتين والروتين المضاد للأكسدة كما أنها خالية من الغلوتين وتحتوي على بروتين وفيتامينات ومعادن أكثر من أي منتج حبوب أخرى. تحتوي هذه البذور على مستويات أعلى من الكيرسيتين واللوتولين والهوبامين ، والتي يصفها الأطباء بأنها "مادة كيميائية نباتية عاكسة للعمر نادرة لم يتم العثور عليها حتى الآن في أي مكان آخر في الطبيعة".

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روتين هو مركب نشط بيولوجيًا - موجود في بعض الأطعمة النباتية أهمها الحنطة السوداء. هذا المركب لهد دور في الحد من الالتهابات ودرء السرطان وأمراض القلب.

لكن أقوى فائدة هي أنه يُغير حرفيًا خلايانا الدهنية إلى الأبد. يمكنك محاربة الدهون بالطعام حتى للنساء فوق سن الخمسين بسهولة يمكنهم استخدام هذه الأطعمة للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وتحسين التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى الروتين الموجود في الحنطة السوداء، ستجدي مواد حيوية أخرى مثل حمض الكلوروجينيك الموجود في التفاح والكمثرى ، والتي توقف الدهون الضارة بل وتقوم بإعادة توجيه الخلايا الجذعية للتحول إلى خلايا دهنية بنية تحرق الدهون بدلاً من الخلايا الدهنية البيضاء المعروفة باسم الدهون الحشوية.

الحنطة السوداء-المصدر freepik

كيفية تناول الحنطة السوداء:



تُباع الحنطة السوداء كدقيق ومكملات وكشاي وكخليط بروتين. الأمر متروك لك لتقرري أفضل طريقة لدمجه في نظامك الغذائي.

يمكنك استخدام الدقيق في وصفاتك المفضلة. ما عليك سوى تبديل الدقيق في وصفاتك المفضلة بنفس الكمية من طحين الحنطة السوداء.

أضفِ لوصفات الحنطة السوداء القليل من القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب أو التوابل الأخرى وقليل من المكسرات إلى الدقيق لإضافة المزيد من النكهة.

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رجيم الحنطة السوداء:



في البداية و لمدة أسبوعين ، تناولي الأطعمة النباتية الغنية بالنشاط الحيوي مثل الحنطة السوداء والفاصوليا والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والشاي إلى نظامك الغذائي العادي.

وتجنبي الأطعمة المقلية والمعالجة والسكر المضاف والمحليات الصناعية. ينصح الأطباء بشرب "الثالوث" الصحي: الماء والشاي الأخضر والقهوة السوداء.

تناولي كل يوم إفطار خفيف وغني بالألياف مثل الفاكهة والبيض. بالنسبة للغداء والعشاء ، عليك إقران البروتين (مثل السمك أو الدجاج) بالمحتوى النباتي مثل الفاصوليا البحرية أو الهليون أو البنجر أو الفطر مع تناول الحنطة السوداء سواء كمشروب أو في الخبز والمعجنات كبديل للدقيق.

ريجيم -مصدرFreepik

استخدمي الحنطة السوداء بدلاً من الأرز



يمكن تحميص البذور لتصبح بديل للأرز. يمكنك أيضًا نقعها في الماء أو المرق. تتميز الحبوب الكاملة مثل الحنطة السوداء بأنها مضادة للالتهابات ومضادة للدهون. كما أنه إنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتمنح الجسم مزيد الطاقة ما يساعد على تقليص دهون الخصر.

المصدر: Journal of Functional Foods

