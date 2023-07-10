شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة تحفز الدهون البنية لخسارة الوزن.. أبرزها الفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعني فقدان الوزن إجراء بعض التعديلات الضرورية على نظامك الغذائي، إحدى الطرق هي إضافة بعض الأطعمة الفريدة التي تنشط نوعًا معينًا من دهون الجسم تسمى "الدهون البنية" وتعزز قدرة جسمك على حرق السعرات الحرارية، توضح كلية الطب بجامعة هارفارد أن الدهون البنية ، هي نوع من الدهون يتم تحفيزها بواسطة درجات حرارة أكثر برودة، يتمثل الدور الرئيسي للدهون البنية في توليد الحرارة لتنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن أن يؤدي حرق السعرات الحرارية إلى تعزيز فقدان الوزن، وإليك قائمة الأطعمة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1- فلفل حار:

أظهرت الأبحاث أن الكابسيسين، المركب النشط في الفلفل الحار يزيد من حرق الدهون وإنفاق الطاقة ويمكن أن يساعد حتى في حرق دهون البطن، يبدو أن الكابسيسين يساعد في تحفيز الدهون البنية، وهي نوع نشط من الدهون التي تحفز حرق الدهون.

2- شاي أخضر

لقد ثبت أن الشاي الأخضر يساعد الجسم في حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية ، وذلك بفضل مادة الكاتشين القوية، epigallocatechin-3-gallate (EGCG)وكذلك الكافيين، تظهر بعض الأبحاث أن EGCG والكافيين يعملان بشكل تآزري لتحفيز حرق الدهون، إن الشيء العظيم في الشاي الأخضر هو أن مضادات الأكسدة فيه يمكن أن تساعدك على منع الضرر التأكسدي وتقليل الالتهاب وتجنب الأمراض.

3- الكركم

يوجد الكركمين في مستخلص جذر الكركم ، ويبدو أنه واعد عندما يتعلق الأمر بمكافحة السمنة، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في فقدان الوزن والدهون في الجسم ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل محيط الخصر والفخذين ، أظهرت دراسات أخرى أن الكركمين يزيد من استهلاك السعرات الحرارية ، وتوليد الحرارة ، والدهون البنية.

4 - النعناع

استخدام النعناع على المدى الطويل يزيد من الدهون البنية النشطة الأيضية ، ويزيد من استهلاك السعرات الحرارية ، ويمنع زيادة الوزن التي يسببها النظام الغذائي الغني بالدهون ، بل ويعكس حساسية الأنسولين، تبدو النتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بمكافحة السمنة والأمراض المرتبطة بها.

5-أحماض أوميجا 3 الدهنية

تظهر الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية EPA و DHA يمكن أن تساعد في دعم جهود إنقاص الوزن، إذا كنت لا تحب تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، فقد ثبت أن المكملات مفيدة، ثبت أن مكملات زيت السمك تزيد من البروتين في الدهون البنية بين القطبين لدى الفئران ، بينما وجد أن تناول الأسماك الدهنية يقلل من الدهون الحشوية (الدهون التي تلتف حول البطن والأعضاء).