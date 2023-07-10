نصائح للتعامل مع نزلات البرد خلال فصل الصيف

القاهرة - سامية سيد - بسبب الجلوس أمام التكيف والمراوح يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الطرق المؤدية لعلاج نزلات البرد خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "everydayhealth". أعراض نزلات البرد في الصيف أكثر شدة من فصل الشتاء، ومن هذه الأعراض التالي:

- العطس.

- ألم الحلق.

- السعال.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم. وقدم التقرير بعض الطرق التي تساعد علي التغلب على هذه الأعراض، ومنها:

-أخذ القسط الكافي من النوم، لأن هذه الحيلة تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوي، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحديد والزنك، لتقوية الجهاز المناعي، كالبرتقال، والكيوي والليمون.