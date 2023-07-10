شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع نزلات البرد خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر
- آلام الجسم.
- الخمول.
- العطس.
- ألم الحلق.
- السعال.
-أخذ القسط الكافي من النوم، لأن هذه الحيلة تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوي، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحديد والزنك، لتقوية الجهاز المناعي، كالبرتقال، والكيوي والليمون.
- شرب كمية وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل أي الخضروات كالخيار والخس.
- تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف أي الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي.
- تناول المشروبات الدافئة، مثل اليانسون، لأنها تساهم في تهدئة الأعراض ومساعدة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.
وحث التقرير أنه في حالة استمرار الأعراض بعد اتباعك للنصائح السابق ذكرها، عليك الذهاب للطبيب للوضع خطة العلاج التي تساعدك كبير في العلاج بأسرع وقت.
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