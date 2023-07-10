رجيم الدببة طريقة لإنقاص الوزن حتى 50 كيلوغرام

بيروت - نادين محمد - ربما تكون عبارة " تناول الطعام مثل الدب" هي آخر نصيحة تتوقعيها إذا كنتِ تبحثين عن خطة لتخسيس الوزن، لاسيما للنساء اللواتي تخطين الخمسين، لكن هناك طريقة تسمى رجيم الدببة نجحت في انقاص وزن بعض النساء حتى خمسين كيلو جرام.

هذا الرجيم يعود الفضل فيه لـ أماندا روز ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التغذية، والتي استوحيت هذا النظام من الدببة التي تعيش بالقرب من منزلها في كاليفورنيا. بعد سنوات من محاولات إنقاص الوزن الفاشلة، نسخت روز بعض العناصر الأساسية للطريقة التي يأكل بها الدببة.

وتقول أنها لاحظت أن طاقتها ارتفعت ، واختفى ألم ركبتها - ووجدت أنها فقدت 100 رطل في 30 أسبوعًا فقط. كانت النتائج قوية جدًا لدرجة أن روز ألغت خططها لإجراء جراحة لعلاج البدانة ، وبدأت مدونة لتعليم خطتها لعشرات الآلاف من المتابعين.

ما هي حمية الدببة؟

يأكل محبو تناول الطعام مثل الدب، من خلال وجبة رئيسية تضم الخضار والتوت والمكسرات وسمك السلمون خلال وقت محدود، يعتمد الرجيم على وجبة واحدة كبيرة يتم الاستمتاع بها على مدار عدة ساعات. ثم التوقف عن الأكل لساعات أخرى، مما يسمح للجسم بأن يحرق الدهون، هو نظام قريب للصيام المتقطع، أو الأكل المقيَّد بالوقت .

ما رأيك بالتعرف على عيوب الصيام المتقطع

يمكنكِ تناول وجبة فطور وغداء كل يوم ، تعتمد على طبق سلطة كبير مع بروتين وكمية كبيرة من الخضار قليل من النشويات. خلال ساعات التوقف عن الأكل تناولي الماء أو القهوة أو الشاي حتى يحين وقت الفطور في اليوم التالي.

رجيم سريع-مصدر Freepik

تقول روز "كنت أتوقع جوعًا شديدًا ، لكن هذا لم يحدث".

يمكنكِ تحديد ساعات الأكل كما يحلو لكِ، يختار البعض فترة مفتوحة لمدة أربع أو ست أو حتى ثماني ساعات. خلال ذلك الوقت ، ستأكلي طعامك الطبيعي منخفض الكربوهيدرات، يفضل ألا تقل السعرات الحرارية عن 1200 سعرة.

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لماذا ينجح رجيم الدببة؟

هناك دراسة شهيرة لوزارة الزراعة الأمريكية ، أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة كبيرة يوميًا تمكنوا من خسارة كثير من الوزن على عكس الذين تناولوا ثلاث وجبات بنفس السعرات الحرارية. وتفسر أنه في هذه الحالة سيحرق جسمك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

إذا صمت لمدة 18 ساعة في اليوم ، فإن ستة منها عبارة عن حرق دهون. إذا توقفتِ عن الأكل من 20 إلى 23 ساعة بين الوجبات ، سيعمل جسمك على حرق مخزون الدهون لمدة نصف اليوم، عملية استخدام الدهون كمصدر للطاقة تخلق مركبات تسمى الكيتونات التي تحد من الجوع.

خسارة الوزن - المصدر freepik



ريجيم الدببة لا يوصي بتناول الأكل مرة واحدة أو اثنين على الأكثر بينما يوصي كذلك بتجنب السكر والنشا والأطعمة المصنعة مع خفض الكربوهيدرات لأنها مصادر تحفز إنتاج الأنسولين ، "الهرمون الرئيسي المسؤول عن زيادة الوزن، عندما يكون الأنسولين مرتفعًا ، يخزن الجسم الدهون ، ولا يحرقها.

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لماذا يعتبر رجيم الدببة مفيدًا للنساء فوق سن الخمسين؟

تناول الطعام في فترة قصيرة يوميًا، أو الصيام المتقطع ، يشبه تمرين للخلايا يساعدها على التجدد لتعمل بشكل أفضل هذا من شأنه أن يقلل العمر البيولوجي للجسم.

بهذه الطريقة يمكنك إبطاء الشيخوخة ، والحد من القلق ، وتعزيز الذاكرة ، وخفض ضغط الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، والسكتة الدماغية.

المصدر: Women's health

