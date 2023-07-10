6 أطعمة يجب أن تأكلها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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القاهرة - سامية سيد - على الصعيد العالمي، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة أشخاص أكثر من أي أمراض أخرى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17 مليونًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام.

تحدث معظم وفيات الأمراض القلبية الوعائية بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويمكن أن تساهم عدة عوامل في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تم تحديد النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتبغ وتعاطي الكحول على أنها عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقا لموقع " healthsite"، أظهرت الدراسات أن تجنب استخدام التبغ، وتقليل تناول الملح ، وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات، والنشاط البدني المنتظم ، والحد من استهلاك الكحول يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يشجع خبراء الصحة الناس على تبني السلوكيات الصحية والحفاظ عليها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول هذه الأطعمة الستة لتقليل مخاطر الأمراض القلبية الوعائية

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية أن البالغين الذين لا يتناولون ما يكفي من 6 أطعمة رئيسية مجتمعة (والتي تشمل الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. مرض (CVD). قاد الدراسة جامعة ماكماستر وباحثون في العلوم الصحية في هاميلتون.

طريقة أخرى للحصول على نظام غذائي صحي

أشار الباحثون إلى أنه من المهم جدًا تناول الفاكهة والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكنهم ذكروا أيضًا أنه يمكنك تحقيق نظام غذائي صحي من خلال تضمين كميات معتدلة من الحبوب الكاملة أو اللحوم غير المصنعة.

الاستهلاك المعتدل هو مفتاح الوقاية من الأمراض

هناك تركيز على زيادة استهلاك الأطعمة الوقائية الأطعمة الطبيعية للوقاية من الأمراض، في حين أوصت الدراسة بزيادة تناول الفاكهة والخضروات والمكسرات والبقوليات، اقترحت الاستهلاك المعتدل للأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم والحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة، ووجدوا أن الاستهلاك المعتدل لهذه الأطعمة يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات.

هل تأكل ما يكفي من هذه الأطعمة الستة؟

يوصي الباحثون بمتوسط ​​تناول يومي يتكون من حصتين إلى ثلاث حصص من الفاكهة والخضروات، وحصة واحدة من المكسرات ، ووجبتين من منتجات الألبان، كما أنهم يشجعون الناس على تناول ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات و 2 إلى 3 حصص أسبوعية من الأسماك. فيما يتعلق بالبدائل المحتملة، يقترحون تضمين الحبوب الكاملة في حصة واحدة يوميًا ، واللحوم الحمراء أو الدواجن غير المصنعة في حصة واحدة يوميًا.