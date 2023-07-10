شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 9 فوائد لبذور البابايا.. من القضاء على الديدان إلى دعم المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البابايا من أصح الفواكه المعروفة بفوائدها على الجسم ، غالبًا ما يتم تجاهل بذور البابايا والتخلص منها عند تناول الفاكهة ، لكنها في الواقع تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وإليك الطرق التي يمكن أن تعزز بها بذور البابايا صحتنا، وفقا لما نشره موقع "ndtv". 9 أسباب تجعلنا نستهلك بذور البابايا: 1. صحة الجهاز الهضميتحتوي بذور البابايا على إنزيم غراء الذي يساعد على الهضم، يمكن أن يساعد استهلاك كمية صغيرة من هذه البذور بعد الوجبة على تكسير البروتينات وتحسين عملية الهضم وتقليل الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم.





2. إزالة السموم من الكبدتشتهر بذور البابايا بقدرتها على دعم صحة الكبد، تحتوي على مركبات معينة يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الكبد وحمايته من التلف الناتج عن السموم والاستهلاك المفرط للكحول.





3. خصائص مضادة للجراثيمتحتوي بذور البابايا على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في محاربة الالتهابات البكتيرية المختلفة في الجسم، يمكن سحق هذه البذور وخلطها مع العسل أو إضافتها إلى الضمادات والمخللات لتعزيز آثارها المضادة للبكتيريا.





4. الآثار المضادة للالتهاباتيمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لبذور البابايا في تقليل الالتهاب في الجسم، يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض مختلفة ، مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب ، لذا فإن تناول بذور البابايا قد يساعد في إدارة هذه الحالات.





5. علاج الطفيليات الطبيعيةتستخدم بذور البابايا تقليديا كعلاج طبيعي للطفيليات المعوية، تحتوي البذور على قلويد يسمى الكاربين ، والذي ثبت أنه فعال ضد الديدان الطفيلية، يمكن أن يساعد استهلاك كميات صغيرة من بذور البابايا المطحونة حديثًا على معدة فارغة في القضاء على الطفيليات.





6. دعم نظام المناعةبذور البابايا غنية بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من مسببات الأمراض المسببة للأمراض، يمكن أن يساعد تضمين بذور البابايا في نظامك الغذائي في تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة.





7. خصائص مضادة للسرطانأشارت بعض الدراسات إلى أن بذور البابايا قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، أظهرت المركبات الموجودة في هذه البذور ، مثل الأيزوثيوسيانات ، القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لفهم مدى تأثيراتها بشكل كامل.





8. صحة القلب والأوعية الدمويةيمكن أن يساعد وجود مضادات الأكسدة ، مثل المركبات الفينولية ، في بذور البابايا في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تساعد هذه البذور أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول والحفاظ على ضغط دم صحي.





9. فوائد الجلد والشعريمكن أن يكون لاستهلاك بذور البابايا آثار إيجابية على صحة الجلد والشعر، بذور البابايا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحسن الصحة العامة للبشرة وتعزز نمو الشعر. يمكنك أيضًا استخدام مستخلص بذور البابايا أو الزيت موضعيًا لتغذية البشرة والشعر.