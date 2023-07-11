شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب الأنف التحسسي وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأنف التحسسي هو المكان الذي يتهيج أنفك بسبب شيء لديك حساسية تجاهه ، مثل حبوب اللقاح ما يسبب العطس وأعراض أخرى بالنسبة لمعظم الناس من السهل العلاج بأدوية من الصيدلي.

وحسب ما ذكره موقع nhsتتشابه الأعراض الشائعة لالتهاب الأنف التحسسي مع نزلات البرد وتشمل:

-العطس

-أنف حكة

-سيلان أو انسداد في الأنف

-حكة ، عيون حمراء ومائية

-سعال

-حكة سقف فمك

-يحدث هذا عادةً في غضون دقائق من ملامسة شيء لديك حساسية تجاهه.





أسباب التهاب الأنف التحسسي

ينتج التهاب الأنف التحسسي عن رد فعل تحسسي.

-حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والأعشاب ( حمى القش )

-عث غبار المنزل

-الحيوانات مثل الكلاب والقطط

-غبار الخشب وغبار الدقيق واللاتكس

-تزداد احتمالية إصابتك بالحساسية إذا كان أفراد عائلتك مصابين بها أيضًا أو حالات مثل الإكزيما والربو .

يختلف التهاب الأنف التحسسي عن التهاب الأنف غير التحسسي ، والذي ينتج عن أشياء مثل درجات الحرارة والرطوبة الباردة أو شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

كيف يمكنك علاج حساسية الأنف بنفسكيمكنك في كثير من الأحيان علاج التهاب الأنف التحسسي دون رؤية طبيب عام إذا استطعت ، فحاول تجنب الأشياء التي تثير الحساسية لديك.

يمكن للصيدلي أن ينصحك أيضًا بالأدوية التي يمكن أن تساعدك، مثل:

مضادات الهيستامين-بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان أو قطرات لإزالة انسداد أنفك (يجب عدم استخدام مزيلات الاحتقان من قبل الأطفال دون سن 6 سنوات)

-بخاخات الأنف بالماء المالح أو المحاليل لشطف الأنف من الداخل

-يمكنك شراء بخاخات الأنف بدون وصفة طبية ، لكن لا ينبغي استخدامها لأكثر من أسبوع لأن هذا قد يزيد الأعراض سوءًا.

منع التهاب الأنف التحسسيإذا كنت مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي ، فليس من الممكن دائمًا تجنب الأشياء التي لديك حساسية منها ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمحاولة المساعدة في تقليل الأعراض.

-ارتداء نظارة شمسية ملفوفة لحماية عينيك من حبوب اللقاح

-استخدم أغطية وأغطية هيبوالرجينيك ، وقم بغسل الفراش بانتظام في درجة حرارة 60 مئوية وما فوق

-الغبار بقطعة قماش مبللة واستخدام مكنسة كهربائية

-اغسل الحيوانات الأليفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين واعتني بها بالخارج بانتظام

-اغسل فراش حيوانك الأليف بانتظام ونظف أي أثاث كان عليه

-حافظ على منزلك جافًا وجيد التهوية ، وتعامل مع أي رطوبة وتكثف

-لا تخرج أو تجفف الملابس بالخارج عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا ، إن أمكن