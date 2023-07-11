شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه الأطعمة للحفاظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثيرون لمشاكل في الجهاز الهضمي، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالانتفاخ وتراكم الغازات في البطن، وأثبت الباحثون أن هناك العديد من الأطعمة المسببة لهذا الأمر، ويجب التعرف عليها لتجنبها للتخلص من مشكلة إضطرابات الجهاز الهضمي.



ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز الأطعمة المسببة للشعور والإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، ومنها:

-الفول

يحتوي على نسبة من السكريات صعبة الهضم وتعد نوع من الألياف غير قابلة للهضم وقابلة للتخمير، قد يؤدي تناولها إلى الإصابة بالغازات وعدم الشعور بالراحة في البطن والانتفاخ، ولذا قلل من تناولك له.

-الأطعمة الحارة

تناولك للأطعمة الحارة يعرضك للإصابة بحرقة المعدة والارتجاع الحمضي، لأنها تتسبب في حدوث ارتياح للعضلة العاصرة أو الصمام الموجودة بين المعدة والمريء، ما يتسبب في حدوث الأطعمة الحمضية بالرجوع من المعدة إلى المريء ما يتسبب في حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

-الكرنب والبروكليتحتوي هذه الأطعمة على نفس السكريات الموجودة في الفول التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الغازات وعدم الراحة في البطن والانتفاخ، كما أنها غنية بالألياف ما يجعلها أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأفراد. -المقلياتيمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون إلى آلام في المعدة والإسهال وحدوث ارتجاع الحمض الموجود في المعدة. -الحمضياتمثل الأناناس والكيوي والبرتقال والجريب فروت والليمون وهذه الفواكه تعمل علي إرخاء العضلة العاصرة، ما قد يؤدي إلى دخول الحمض إلى المريء ما يسبب حرقة المعدة.

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