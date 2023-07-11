شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتناول الثوم إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة القلب والسيطرة على مرض السكري وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وهناك العديد من الطرق لاستهلاك الثوم والحصول على فوائده، بحسب موقع "هيلث شوت". كيف تأكل الثوم يوميا لأقصى قدر من الفوائد ​الثوم النيء على معدة فارغةيمكن أن يساعد تناول الثوم النيء على معدة فارغة في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، الأليسين ، وهو مركب موجود في الثوم النيء ، معروف بخصائصه الخافضة للكوليسترول وتخفيف الدم، لتجربة هذه الفوائد ، ما عليك سوى تناول بضع فصوص من الثوم النيء مع كوب من الماء في الصباح.

يخفف الأليسين عند طهيه، لذا فإن الطريقة المثلى لتناول الثوم هي تناوله نيئًا وعلى معدة فارغة لذلك ، فإن تناول الثوم النيء مع كوب من الماء هو أفضل طريقة لتعزيز صحة القلب والتحكم في مرض السكري مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الغذاء، إذا كنت قلقًا بشأن رائحة الثوم ، يمكنك تناوله مع الليمون أو خل التفاح أو الماء الساخن..

شاي الثوم

يعتبر شاي الثوم خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يفضلون نكهة أكثر اعتدالًا مع الاستمتاع بفوائد الثوم. لتحضير شاي الثوم ، اهرس فص ثوم وأضفه إلى كوب من الماء. اغلي الشاي لبضع دقائق ثم أضف 1-2 ملاعق صغيرة من القرفة.

اترك الخليط ينقع لبضع دقائق قبل إطفاء النار. أخيرًا ، أضف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



يمكن لفنجان شاي الثوم اللذيذ والمعزز للمناعة في الصباح أن يحافظ على صحتك.

الثوم والعسل

يعد الجمع بين الثوم والعسل طريقة أخرى فعالة لدمج الثوم في روتينك اليومي. يقطع فص ثوم إلى ثلاث إلى أربع قطع ويوضع على ملعقة. أضف بضع قطرات من العسل إلى الملعقة واتركها لبضع دقائق. ثم امضغ الثوم بعناية وابتلعه. إذا كان الطعم قويًا جدًا ، يمكنك تناول بضع رشفات من الماء الدافئ بجانبه. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحضير خليط عن طريق الجمع بين 10 فصوص ثوم مقطعة إلى 5 ملاعق كبيرة من العسل"خذ ملعقة من هذا الخليط على معدة فارغة يوميًا للتخفيف من أعراض الحموضة.