شكرا لقرائتكم خبر عن عالج الإمساك بهذه النصائح الطبية والان مع تفاصيل الخبر



أبرز وأهم النصائح التي تخلصك من الإمساك، ومنها ​- تناول كمية كافية من الماء القاهرة - سامية سيد - الإمساك يعد من المشاكل الشديدة التي يصاب بها البعض، وتؤثر بشكل كبير علي صحة المصاب، وتجعلة أكثر عرضة للإصابة والشعور بألم شديد وانتفاخ في البطن، ويعرض الشخص لعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth".أبرز وأهم النصائح التي تخلصك من الإمساك، ومنها ​- تناول كمية كافية من الماء تعد من أهم النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بالإمساك، لأنها تجعلك أكثر رطوبة ، وتعمل علي تنظيم حركة المعدة والأمعاء، وتحد من تعرضك للإصابة بالإمساك. - ممارسة الرياضةقد تقلل التمارين من أعراض الإمساك وأيضا تعمل علي تخفيف حدة أعراض الإمساك، و لذلك ربطت الدراسات بين أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، ولهذا السبب يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين لتحريك البراز وعلاج الإمساك. - ممارسة الرياضةقد تقلل التمارين من أعراض الإمساك وأيضا تعمل علي تخفيف حدة أعراض الإمساك، و لذلك ربطت الدراسات بين أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، ولهذا السبب يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين لتحريك البراز وعلاج الإمساك.

-تناول القهوة

تحفز القهوة عضلات الجهاز الهضمي، حيث وجدت دراسة أنها تحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يحفز الأمعاء.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس مثل الموز:

البريبايوتكس هي ألياف كربوهيدراتية غير قابلة للهضم، لذلك فإن لها آثارها على تحسين صحة الجهاز

و تشمل الأطعمة التي تحتوي عليه الهندباء، والثوم، والبصل، والموز، والكراث.

- تناول البرقوق والخوخ

يعتبروا أنهم ملين طبيعي، وقد يكون البرقوق هو الحل الطبيعي المتاح الأكثر سهولة، فإضافة إلى الألياف، يحتوي البرقوق على السوربيتول، الذي له تأثير ملين.