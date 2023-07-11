شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف أو حساسية.. أسباب حرقان العين في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالم العين خلال فصل الصيف، ويرجع السبب في هذا الأمر إلي إصابتها بمشكلة ما، ومنها الجفاف أو الحساسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذه الأمراض المسببة بحرقان في العين، وفقا لموقع "health". أسباب حرقان العين في الصيف ​- جفاف العينقد يكون هذا العرض علامة علي إصابتها بالجفاف، الذي يحدث نتيجة لزيادة معدل تبخر الدموع عند ارتفاع درجة حرارة الطقس. - حساسية العينالطقس الحار وانتشار الملوثات والمواد المهيجة في الهواء مثل حبوب اللقاح والغبار والأتربة تعد من أسباب الإصابة بحرقان العين الذي يتسبب في ظهور بعض الأعراض، كحرقان في العين، واحمرار، وألم والحكة. - عدم ارتداء النظارة الشمسيةالأشعة فوق البنفسجية المنبثعة من الشمس تعد من أسباب حرقان العين خلال فصل الصيف، وفي حالة إهمال هذا الأمر قد تتطور على المدى البعيد لأمراض خطيرة، مثل المياه البيضاء وسرطان الجفون، ولذا يجب الاهتمام بارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج المنزل خلال ساعات الشمس. - فرك العينفرك العين دون غسل اليدين أتعد من أسباب حرقان العين، وتظهر أعراضه على هيئة احمرار وحرقان وتورم وحساسية تجاه الضوء وخروج إفرازات وكثرة الدموع. وعن طرق علاج حرقان العين في الصيف فالتالي- غسل العين بالماء الدافئ، لتنظيفها من المهيجات.

- وضع الكمادات الدافئة على العين.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة.

- تجنب النظر في شاشات مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول.