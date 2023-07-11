فواكه صيفية مفيدة لترطيب الجسم و البشرة



بيروت - نادين محمد - يعتبر فصل الصيف معاناة لدى معظم الأشخاص نتيجة لارتفاع درجة الحرارة التي تجعل الجسم يفرز كمية أكبر من العرق للترطيب، لكن التعرق الزائد يُشكل أمراً مزعجاً، إلا أنه لحسن الحظ قد يسهم النظام الغذائي الذي يتضمن الفواكه في ترطيب الجسم بصورة طبيعية، حيث تمتاز الفواكه الصيفية باحتوائها على نسبة مرتفعة من الماء الذي يسهم في ترطيب الجسم.

فواكه صيفية تساعد على ترطيب الجسم

المستويات العالية من الترطيب الذي يحصل عليه الجسم من خلال تلك الفواكه تساعده في أداء الأنشطة اليومية، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول كميات متوازنة يوميًا من الفواكه التالي ذكرها:

1- البطيخ

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من المعروف عن البطيخ محتواه العالي بالماء، حيث يحتوي على نسبة 92% من القيمة الغذائية اليومية للبطيخ من الماء فقط، مما يساعد على ترطيب الجسم و البشرة بصورة أسرع وأعلى كفاءة، فضلًا عن كون البطيخ أحد الفواكه الصيفية الغنية بالإلكترويتات، التي تلعب دورًا رئيسًا في موازنة السوائل داخل الجسم؛ لذا يحافظ البطيخ على ترطيب الجسم لفترة طويلة.

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2- الشمام

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يُطلق على الشمام "عسل البطيخ" أو "شمام كوز العسل"، يحتوي على 89.82% من الماء، هذا المحتوى المرتفع من الماء يساعد الجسم على تعويض السوائل المفقودة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يوازن السوائل في الدم، فضلًا عن قيمته الغذائية المرتفعة من معادن وفيتامينات مثل: حمض الفوليك، فيتامين سي، فيتامين ك، رغم هذه المغذيات إلا أن الشمام يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات التي لا يوصي الأطباء مرضى داء السكري بتناولها.

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3- الخوخ

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يساعد الخوخ على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء تصل إلى 88.87%، كما أن الخوخ فاكهة مميزة تحتوي على البوتاسيوم والفسفور وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين سي وك وأ وفيتامين E، يمكن تناول الخوخ كوجبة خفيفة بين الوجبات أو أن يكون عنصرًا رئيسًا عند إعداد سلطة الفواكه.

4- الأناناس

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غالي الثمن لكن ثمنه فيه، نظرًا لما توفره حبة الأناناس الواحدة من الماء اللازم لترطيب الجسم؛ حيث تحتوي على 86% من الماء، يعتبر الأناناس فاكهة استوائية غنية بالبروميلين، الذي يساعد على تخفيف أعراض الجيوب الأنفية، كما أنه له فوائد متعددة أبرزها إنقاص الوزن وعلاج هشاشة العظام.

5- التفاح

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يحتوي التفاح على نسبة 85.56% من الماء، لذا يعتبر التفاح باختلاف ألوانه وأنواعه مصدرًا جيدًا للماء اللازم لترطيب الجسم خلال فصل الصيف، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية اللازمة لتحسين كفاءة عملية الهضم مما يقي من اضطرابات الجهاز الهضمي التي يعاني منها بعض الأشخاص.

المصدر: Elle