رجيم بدون نشويات لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - النظام الغذائي الخالي من النشويات كما يبدو من الاسم يحد من تناول الكربوهيدرات إلى أدنى مستوى ممكن. وهو نظام شبيه برجيم الكيتو ولكن هناك بعض الاختلافات. يعتبر مصطلح صافي النشويات مؤشرًا إلى إجمالي الكربوهيدرات مطروحًا منه الألياف في أي وجبة. لذلك هذه الأنظمة تسمح بحصة من النشويات بشرط أن تكون مصادر للألياف.

حمية الكيتو هي رجيم شائع آخر يحد من تناول النشويات. عادة ما يهدف متبعو الكيتو إلى تناول 50 جرامًا أو أقل من النشويات يوميًا. لكن الكيتو يركز أيضًا على تناول كميات كبيرة من الدهون وتناول بروتين معتدل فقط.

أما النظام الغذائي الخالي من النشويات يهدف إلى تقليل الكربوهيدرات قدر الإمكان، لكنه لا يقدم إرشادات محددة حول كيفية تقسيم تناول البروتين مقابل الدهون.

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ما الأطعمة التي يمكنك تناولها في الرجيم الخالي من النشويات؟

اللحوم الحمراء

مأكولات بحرية

دواجن

بيض

جبنه

المكسرات

الزبدة

يسمح البعض بالخضروات الورقية مثل السبانخ ، والخس ، أي الخضروات غير النشوي.

نظام الكيتو-المصدر freepik

أطعمة غير مسموحة:

فاكهة

بقوليات

خضروات نشوية

الزبادي والحليب (على الرغم من كونهما مصادر جيدة للبروتين ، إلا أنهما يحتويان على اللاكتوز - وهو نوع من الكربوهيدرات - مما يعني أن الزبادي والحليب لا يعملان في هذا النوع الرجيم.)

فوائد الرجيم الخالي من النشويات:

يشير أخصائيو الحميات إلى أن الرجيم الخالي من النشويات يساعد على فقدان الوزن السريع بفضل التخلص من الماء المحتبس، كذلك ارتبط بفوائد محتملة مثل تحسين حساسية الأنسولين وسكر الدم..

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كما يحقق هذا الرجيم الشعور بالشبع بمجرد تناول حصص صغيرة، لأن البروتين والدهون بشكل عام أكثر إشباعًا مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى ، قد تكون هذه الديناميكية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يشعرون بالنجاح مع الرجيم الخالي من النشويات.

النشويات -المصدر freepik

سلبيات الرجيم الخالي من النشويات:

الأصل و الأكثر صحة هو تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع، لأن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية هو أفضل طريقة لضمان حصولك العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن. تعتبر الأطعمة النباتية مصدرًا جيدًا لبعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج والبوتاسيوم والعديد من فيتامينات ب

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأنظمة الغذائية الخالية من النشويات منخفضة جدًا في الألياف ، وهو أمر مهم لتحسين الهضم ، وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية ، والسيطرة على الكوليسترول. كذلكارتبط تناول كميات كبيرة من الألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

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قد يكون النظام الغذائي الخالي من النشويات منخفضًا في الدهون الصحية للقلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. في حين أن أنواعًا معينة من الأسماك هي مصادر جيدة لدهون أوميغا 3 ، مثل السلمون والتونة ، إلا أن العديد من الأنواع الأخرى من الدهون غير المشبعة توجد أساسًا في النباتات مثل المكسرات والبذور والزيتون والأفوكادو.

بشكل عام ، النظام الغذائي الأكثر صحة للإنسان هو الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. الأنظمة الغذائية مثل النظام الغذائي الخالي من النشويات لا يمكن اتباعها لفترة طويلة وإلا يتأثر الجسم بالسلب.

المصدر : prevention

