شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكولسيترول والدهون الثلاثية.. أعشاب تساعد في تنظيم نسبتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض ارتفاع نسبة الكولسترول من الأمراض الخطيرة التي تعرض حياتك للخطر في حالة عدم علاجه والتعامل معه، ولذا يجب تنظيف مجرى الدم من الدهون الثلاثية لأن ترسبها في الجدران الداخلية للشرايين والأوعية الدموية يقلل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يزيد من فرص تعرضك للإصابة بالجلطات.

وحول ذلك قد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز وأهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من الدهون الثلاثية وتساهم في تنظيم نسبة الكولسترول ي الدم، ومنها:

- الحلبة

تعد من الأعشاب المفيدة في تنظيم نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم، و تقلل من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

- الريحان

يساعد الريحان في خفض الدهون الثلاثية بالدم وخاصة لدى عدد من مرضى اضطرابات التمثيل الغذائي، وحث الباحثون علي الانتظام في تناول الريحان للحصول علي الفائدة منه بشكل مستمر.

- الزنجبيلله تأثير واضح في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم، وذلك يرجع لما يحتوي من مركبات لها دور واضح في هذا الأمر. - الكركميقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسبب أنه يحتوي علي مادة الكركمين التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية في الدم، ولذا يمكنك إضافته علي جميع أنواع الأغذية أثناء الطهي أو وضع علي المشروبات التي تتناولها للحصول علي فوائده.