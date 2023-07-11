شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة ومشروبات طبيعية مدرة للبول.. أبرزها البطيخ والكرفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تورم الذراعين أو الساقين أو الكاحلين علامات منبهة أن جسمك يحمل كمية أكبر من الماء والأملاح أكثر من المعتاد، حيث إن نحو 60% من الجسم عبارة عن ماء، والحفاظ على توازن صحي للسوائل أمر بالغ الأهمية للصحة المثلى والوظيفة الطبيعية، ويؤدى ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والخلل في وظائف الكلى إلى تعطيل توازن السوائل في الجسم، وقد يتطلب الأمر تناول حبوب الماء لتلقي العلاج، وتساعد مدرات البول على التخلص من السوائل من جسمك عن طريق زيادة التبول، وبدون مدرات البول يمكن للمياه الزائدة أن تجعل أعضاءك تعمل لوقت إضافى، وتخلق اختلالات فى الإلكتروليت، وتصبح عمومًا مهددة للحياة وإليك أفضل 5 مدرات بول طبيعية، وفقا لما نشره موقع eatingwell.

أفضل 5 مدرات بول طبيعية1. القهوة

وفقًا لدراسة نشرت في Frontiers ، يحاكي الكافيين الأدوية المدرة للبول عن طريق تقليل امتصاص الصوديوم في الكلى، ومن الممكن أن يحفز الكافيين أيضًا تقلصات العضلات الملساء في المسالك البولية ويحفز الجهاز العصبي المركزي، ما قد يتسبب في إدرار البول، ووجدت أن هذه المشروبات التي تحتوي على 300-360 ملليجرام من الكافيين (3 إلى 4 أكواب من القهوة)، أظهرت قدرتها على إدرار البول.

2. الشاى

مشروب آخر مشهور يحتوي على الكافيين "الشاي"، حيث إنه مليء بمضادات الأكسدة وإضافة منتظمة إلى الروتين اليومي للعديد من الناس في المتوسط​، ويحتوي الشاي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية يحتوي الشاي الأخضر على نحو 29 ملليجرامًا من الكافيين لكل كوب، بينما يحتوي الشاي الأسود على 47 ملليجرامًا من الكافيين لكل كوب ، على الرغم من أن البعض يمكن أن يحتوي على أكثر من ذلك بكثير اعتمادًا على النوع والتركيز ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا مدرًا طبيعيًا للبول.

3. البطيخ

في يوم صيفي حار البطيخ هو كل ما تحتاجه لتبرد، ويعتبر البطيخ من أشهر المواد المدرة للبول وهو من الفاكهة المليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يرجع لونه الأحمر الياقوتي إلى وجود مضادات الأكسدة ، اللايكوبين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، كل قضمة من البطيخ مشبعة بالماء، مما قد يجعلها مدرة فعالة للبول.

ويشجع البطيخ الصوديوم والكلوريد على الخروج عن طريق البول، مع أخذ الماء معه، قد تساعد الفاكهة الشعبية أيضًا في الحفاظ على توازن السوائل المناسب عن طريق خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

4. الكرفس

يحتوي الكرفس على المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ويتكون من 95% من الماء، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية تم استخدام بذور الكرفس في الطب الإيراني كمدر للبول، ويمكن أن يساعدN-butyl phthalide (NBP) ، وهو مكون نشط من مستخلص بذور الكرفس ، في خفض ضغط الدم

NBP مسئول عن الرائحة المميزة للكرفس وقد يمنح الكرفس قدرته على تنقية البول.

5. ماء جوز الهند

يحتوى على العناصر الغذائية والبوليفينول لتعزيز الترطيب والصحة بشكل عام، يحتوى ماء جوز الهند على العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تزويد الجسم بالطاقة إلى تزويد الجسم بالكهرباء للمساعدة فى منع الجفاف.