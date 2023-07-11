أجهزة رعاية صحية ضرورية فى المنزل للحالات الطارئة.. منها جهاز قياس الضغط

القاهرة - سامية سيد - حالات الطوارئ الصحية تحدث بشكل غير متوقع وفى أى وقت، لذا فإن وجود الأدوات والأجهزة المناسبة فى المنزل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بين التدخل فى الوقت المناسب والمضاعفات المحتملة، وفى هذا التقرير نستعرض 6 أجهزة رعاية صحية يجب أن تكون فى المنزل، بحسب موقع "هيلث شوت".

يجب أن يكون لديك أجهزة رعاية صحية فى المنزل ​جهاز مراقبة ضغط الدم

يعد جهاز قياس ضغط الدم أداة حيوية لمراقبة مستويات ضغط الدم وإدارتها، حيث إن ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وإذا تُركت دون علاج باستخدام جهاز قياس ضغط الدم، يمكن للأفراد فحص مستويات ضغط الدم بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النطاق الصحي.

جهاز قياس السكر

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكر، يعد مقياس السكر أداة أساسية، يقيس مستويات الجلوكوز في الدم، ما يسمح للمستخدمين بمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بسهولة ودقة وإدارة حالتهم بشكل فعال، وتساعد المراقبة في الوقت المناسب على منع التقلبات الخطيرة في نسبة السكر في الدم وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل مثالي.

مقياس الوزن

الميزان ليس مجرد أداة لقياس وزن الجسم؛ يمكن أن يكون أيضًا مراقبًا أساسيًا للرعاية الصحية، وتعد مراقبة الوزن بانتظام أمرًا مهمًا للحفاظ على نمط حياة صحي، حيث يمكن أن تكون زيادة الوزن أو فقدانه المفاجئ مؤشرًا على المشكلات الصحية الأساسية. يمكن أن يساعد الأفراد أيضًا على تتبع تقدمهم في برامج إدارة الوزن.

ميزان الحرارة

يعد مقياس الحرارة الموثوق أمرًا ضروريًا في كل منزل، خاصة أثناء حالات الطوارئ الصحية، ويساعد في قياس درجة حرارة الجسم ويساعد في الكشف عن الحمى، وهي من الأعراض الشائعة للأمراض المختلفة، مع القدرة على مراقبة درجة حرارة الجسم بدقة، ويمكن للأفراد التماس العناية الطبية المناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جهاز البخار

جهاز بخار أو البخاخات هى أجهزة يمكن أن تكون حاسمة أثناء حالات الطوارئ التنفسية أو للأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.