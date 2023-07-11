شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكر للوقاية من المضاعفات.. أبرزها تناول العدس وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر
وأكد التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth أن إهمال علاج السكر وعدم الاهتمام بنوعية الأطعمة المتناولة قد يتسبب فى العديد من المضاعفات الصحية للمريض، ومن أهم تلك المضاعفات هى الإصابة بتصلب الشرايين.
وهناك بعض النصائح التى يجب على مريض السكر اتباعها حتى لا يصاب بمضاعفات، ومنها..
- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأن لها دور مهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، ومن أهمها الخيار، الخس ، البرتقال ، الجريب فروت.
- كما أشارت العديد من الدراسات لأهمية "العدس "لمرض السكر"، حيث إنه يساعد فى تحقيق توازن فى مستوى السكر فى الدم.
- كما ينصح بتناول الماء بكثرة لأنه يساعد فى تنظيم نسبة السكر فى الدم.
- يجب عليك ممارسة الرياضة لأنها تساعدك فى حرق السكر الزائد فى الجسم.
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