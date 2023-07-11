شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة قد تضعف جهاز المناعة.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوية المناعة من أهم الأشياء للوقاية من الأمراض، ويلعب الطعام دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، وهناك بعض الأطعمة التي نحبها لكنها قد تضعف جهاز المناعة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يمكن أن تضعف جهازك المناعى، بحسب موقع "هيلث شوت".

7 أطعمة تضعف جهاز المناعة1. السكر

إن تناول السكر المرتفع يبطئ عمل خلايا الدم البيضاء لمحاربة البكتيريا والفيروسات التي تضعف وظيفة جهاز المناعة.

2. الأطعمة المصنعة

يحتوي الطعام المعالج على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية ويحتوي على مواد حافظة صناعية تؤدي إلى التهاب مزمن ويضعف جهاز المناعة.

3. الأطعمة المقلية

يمكن أن تتأثر وظيفة المناعة بالإفراط في تناول الأطعمة المقلية مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة.

4. الدهون المتحولة

تحتوي الوجبات السريعة والمخبوزات على نسبة عالية من الدهون المتحولة التي تضعف جهاز المناعة.

5. الأطعمة عالية الصوديوم

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم وتضعف جهاز المناعة.

6. الحبوب المكررة

هذه منخفضة في القيم الغذائية والألياف مما يؤدي إلى اختلال التوازن في الميكروبات المعوية وهو أمر مهم لجهاز المناعة.

7. الإفراط في تناول الكافيين

يمكن أن يكون لمستوى الكافيين المرتفع في جسمك تأثير سلبي على أنماط النوم ، مما يؤثر على جهاز المناعة.

نصائح لتقوية جهاز المناعة

يعد الابتعاد عن التدخين إحدى الطرق لتقوية جهاز المناعة لديك. يمكن لهذه المواد الضارة أن تدمر جهاز المناعة. الطرق الأخرى لتقوية جهاز المناعة هي:

1. تناول نظام غذائي متوازن

يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالمغذيات عمل جهاز المناعة ، لذا فإن الاستهلاك الكافي للخضراوات والفواكه والمعادن والدهون الصحية والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمر لا بد منه.

2. الترطيب

احصل على كمية كافية من الماء كل يوم لتحسين المناعة والحصول على صحة أفضل.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

من أجل تحسين وظائف الجهاز المناعي ، أضف أنشطة بدنية معتدلة الشدة إلى روتينك.

4. النوم الجيد

النوم الجيد لمدة 7 إلى 8 ساعات يعزز جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

5. إدارة مستويات التوتر

المستويات العالية من التوتر ضارة بجهاز المناعة أضف أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل وبعض أنشطة التنفس.

نظرًا لأنك تأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة بانتظام ، فيمكن أن تساعد في تحقيق وزن صحي ومنع السمنة التي يمكن أن يكون لها أيضًا آثار ضارة على جهاز المناعة. لذا ، تناول طعامًا جيدًا واستمر في النشاط البدني.