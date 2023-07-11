شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملينات طبيعية تعالج الإمساك ..أبرزها اللبن الرائب والكيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث بعض الناس عن المزيد من الحلول" الطبيعية "لعلاج الإمساك ، لأنهم يرون أنها أفضل بالنسبة لهم ويخشون أن تكون المسهلات التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تؤدي إلى الإسهال أو قد تسبب التقلصات، وإليك أفضل الملينات الطبيعية الموصى بها ، مع ضرورة الحفاظ على رطوبة جيدة واتباع نظام غذائي صحي وتخصيص وقت لممارسة النشاط البدني بانتظام لتعزيز الهضم الصحي و حركات الأمعاء المنتظمة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-البرقوق

البرقوق أكثر الملينات الطبيعية شهرة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والسوربيتول ، وهو سكر كحول له" تأثير تناضحي "عند تناوله بكميات كبيرة، السوربيتول يمكن أن يسحب المزيد من الماء إلى الأمعاء ، مما يساعد على تليين البراز وتعزيز حركات الأمعاء.

بينما تؤكد دراسة وجدت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن البرقوق يساعد بشكل فعال في أعراض الإمساك ، "ستحتاج إلى استهلاك حوالي 8-10 حبات من البرقوق المجفف للحصول على تأثير ملين .

2 - فاكهة الكيوي

أشارت نفس الدراسة التي وجدت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن الكيوي كان خيارًا لأولئك الذين يبحثون عن الراحة من الإمساك، أثبتت العديد من التجارب السريرية أن ثمرة الكيوي فعالة في تخفيف الإمساك ، دون أي آثار جانبية.

3- الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، والتي تمتص الماء وقدرة على تكوين الهلام - فهي تمتص الماء لتكوين مادة هلامية - مما يجعل الفضلات أسهل في المرور، دقيق الشوفان أو الشوفان طوال الليل طريقة رائعة وسهلة لبدء يومك مع زيادة الألياف ، ولكن يمكن أيضًا إضافة الشوفان إلى العصائر .

4- بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدًا من الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ويمكن أن تمتص ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها من الماء ، مما يساعد على زيادة حجم الفضلات وتعزيز حركة الأمعاء.

5- بذور الكتان

تتمتع بذور الكتان أيضًا بخصائص ملين طبيعية ، حيث تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان،"بذور الكتان المطحونة تبدو أكثر فاعلية مما لو استخدمت كاملة.

6- الخرشوف

يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الأنسولين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء، أن الخرشوف يمكن أن يمنع الإمساك بينما يكون أيضًا مثاليًا للوقاية من حب الشباب ، وخفض الكوليسترول ، وتقليل كتلة الجسم ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، فضلاً عن كونه مفيدًا للجهاز المناعي ، والأمعاء .

7- اللبن الرائب

إن شرب 500 ملليلتر يوميًا لمدة 4 أسابيع يزيد من تكرار حركات الأمعاء ويحسن تناسقها، قد يكون هذا بسبب البروبيوتيك في اللبن الرائب ، وهو منتج الحليب المخمر.