شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تساعد فى التخلص من "الكرش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
والحل الأمثل للتخلص من الكرش والحصول علي بطن مسطح هو الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها ، و عند وصولك لهدفك "البطن الممسوحة او المسطحة " فانت بذلك تساعد نفسك على حياة أكثر صحة وتحسين عملية الهضم .
بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من " الكرش " والتمتع ببطن مسطح :
1- عليك الاكثار من تناول الماء لأنها تساعد في التخلص من السموم في الجسم ، و تساعد في عملية التخلص من الكرش .
2- الاهتمام بتناول الموز حيث انه يساعد في تحقيق التوازن الذي يحتاجه الجسم ، و ذلك لاحتوائه علي البوتاسيوم ، الذي يساعد في التخلص من الأملاح، ويحد من التعرض لاحتباس الماء في الجسم.
3- يمكنك تناول مشروب بذور الشمر الذي يساعدك في حرق الدهون حول البطن .
4- يمكنك تناول النعناع حيث إنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم و ينظفه و يخلص من الإصابة بالانتفاخ .
5- كما ان تناولك للخيار يساعد في التخلص من الكرش ، ذلك يرجع الي احتوائه علي الالياف و ايضا لأنه منخفض السعرات الحرارية .
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