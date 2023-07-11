شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البطاطس يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من سمعتها غير الصحية في كثير من الأحيان، احتلت البطاطس المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الخضراوات استهلاكًا، لكن ماذا يحدث إذا أكلت البطاطس؟ هل ستعاني صحتك؟ إليك الفوائد الصحية المحتملة وعيوب تناول هذا الطعام كل يوم، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

الفوائد الصحية للبطاطستناول الألياف

توفر حبة بطاطس بدون قشر بضع جرامات من الألياف ، لكن تناول القشرة مع البطاطس سيضيف جرامًا آخر من الألياف وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يمكن أن يساعدك ذلك في الوصول إلى الكمية الموصى بها من الألياف (25 إلى 38 جرامًا في اليوم) ، قد تكون أقل عرضة للإصابة بالإمساك عند تناول البطاطس مع القشرة والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الألياف مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

قد تشعر بالشبع لفترة أطول

يمكن أن يؤثر شكل البطاطس الذي تتناوله على الشعور بالشبع - وقد يكون هذا مرتبطًا بكيفية تغيير نشا البطاطس لبنيتها بعد الطهي ، على وجه التحديد ، ينتج عن سلق البطاطس نشويات قابلة للهضم ومقاومة ببطء ، يؤدي هذا في النهاية إلى تأخير عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات ، عندما تشمل وجباتك البطاطس ، فقد تشعر بالشبع والرضا لفترة أطول .

يمكنك تحسين صحة أمعائك

تحتوي البطاطس الكاملة على نشا مقاوم ، يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون، هذا يعني أن البطاطس تعتبر من البريبايوتيك ، لذا فهي تغذي البكتيريا "الجيدة" في أمعائك ، وفقًا لبحث عام تشر في المجلة الأمريكية لأبحاث البطاطس ، يساعد تناول البطاطس الكاملة وغيرها من المصادر الغذائية للبريبايوتكس ، مثل الثوم ، في الحفاظ على ميكروبيوم صحي ، وتحسين الهضم ودعم صحة المناعة.

قد يكون لديك ضغط دم أفضل

البطاطا غنية بالبوتاسيوم ، كما تقول المعاهد الوطنية للصحة ، وهو معدن يدعم أعصابك وعضلاتك وكليتيك وقلبك، يلعب البوتاسيوم أيضًا دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، توفر حبة بطاطس مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.

سلبيات محتملةقد تتسبب البطاطس في ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحتوي البطاطس المطبوخة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع نسبيًا ، مما يعني أن الطعام يرفع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع من غيره، اعتمادًا على نوع البطاطس وطريقة الطهي ، يمكن أن يتراوح مؤشر نسبة السكر في الدم في البطاطس من 50 إلى 111 ، وجد بحث سابق نُشر في مجلة FASEB أن البطاطس المطبوخة مسبقًا والمبردة والمعاد تسخينها يمكن أن تحتوي على نسبة سكر أقل من البطاطس المطبوخة حديثًا - إنها إحدى الإستراتيجيات التي قد تكون قادرًا على استخدامها إذا كنت تعمل على إدارة نسبة السكر في الدم .

يعتمد مقدار زيادة السكر في الدم بعد تناول البطاطس أيضًا على حجم حصتك والأطعمة الأخرى في الوجبة، قد يساعد الجمع بين البطاطس والأطعمة النباتية الأخرى الغنية بالألياف في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.