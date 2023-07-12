شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك .. الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر إدارة الإجهاد إحدى الطرق العديدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو التحكم فيه، فإن اضطرابات القلق هي أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، وإليك كل ما تريد معرفته عن ارتباط التوتر وارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة لنصائح لتجنب التوتر ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

ما الرابط بين الضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم؟

أظهرت العديد من الدراسات أن الإجهاد يمكن أن يزيد من ضغط الدم، حيث وجدوا أن المشاركين لديهم زيادة مقدرة في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمقدار 15.2 ملم زئبقي و 8.5 ملم زئبق على التوالي عندما شعروا بالتوتر الشديد.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى رفع مستويات الهرمونات ، مثل مستويات الكورتيزول التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، هذا بسبب استجابة الجهاز العصبي للإجهاد .

توضح جمعية القلب الأمريكية أنه عندما نواجه موقفًا عصيبًا ، تطلق أجسامنا الكورتيزول والأدرينالين في الدم ، مما يؤدي إلى استجابة "القتال أو الهروب". تؤدي هذه الاستجابة إلى زيادة معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، إنها طريقة أجسامنا لتعزيز تدفق الدم إلى القلب لإعدادنا لمواجهة التهديد المتصور ومع ذلك ، فإن هذه الاستجابة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم حتى تنتهي الاستجابة للتوتر.

هل يمكن أن يعيق الإجهاد سلوكياتك الأخرى المعززة للصحة؟

نعم ، يمكن أن يؤثر الإجهاد الحاد ، في حد ذاته ، على ضغط الدم ، عندما تكون متوترًا ، قد تكون أقل عرضة لممارسة السلوكيات المعززة للصحة مثل طهي وجبات غذائية كاملة، يمكنك الاستمتاع بالأطعمة المريحة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، قد يعيق التوتر نومك ، ونوعية النوم السيئة والتغذية السيئة يمكن أن تلعب دورًا في ارتفاع ضغط الدم.

تقليل التوتر والقلق لمنع ارتفاع ضغط الدمجرب التنفس العميق

يعد التنفس العميق أحد أبسط تقنيات إدارة الإجهاد وأكثرها تأثيرًا، قد يكون التنفس الحجابي تدخلاً ذاتيًا ومنخفض التكلفة وغير دوائي للمساعدة في تقليل الإجهاد الفسيولوجي والنفسي، فحصت دراسة نشرت فى مجلة للوقاية والتقييم وإعادة التأهيل ، ما إذا كان التنفس العميق قد أثر على قراءات ضغط الدم بين الطلاب الذين أبلغوا عن ارتفاع الضغط النفسي، ووجدوا أن هذه التقنية لها نتائج مهمة في تقليل التوتر وضغط الدم لهؤلاء الطلاب ، إذا كنت تشعر بالتوتر ، فقد يكون من المفيد التوقف وأخذ بعض الأنفاس العميقة .

ممارسة التأمل اليقظ

نشرت دراسة في مجلة علم نفس الصحة المهنية ، جند الباحثون أكثر من 200 موظف سليم وقسموهم إلى مجموعتين ؛ تلقت مجموعة واحدة تطبيق تأمل اليقظة ، بينما لم تفعل المجموعة الأخرى، بعد ثمانية أسابيع ، بلغ متوسط ​​عدد جلسات تأمل اليقظة 17 جلسة تأمل مدة كل منها 10 إلى 20 دقيقة، في نهاية فترة التدخل التي استمرت ثمانية أسابيع ، شهدت هذه المجموعة انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي خلال يوم العمل مقارنة ببدء الدراسة.