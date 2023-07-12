شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين لحرق السعرات الحرارية .. منها ركوب الدراجات والجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرق أجسامنا السعرات الحرارية بشكل طبيعي من خلال عمليات التمثيل الغذائي الأساسية مثل التنفس وتدوير الدم والحفاظ على ثبات ضربات القلب. ومع ذلك ، يجب أن نركز على حرق المزيد من السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل فعال، وتحقيق هذا النقص من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة لصحة مثالية. وفقا لما نشره موقع helpguide

الجري

يعد الجري طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية الكبيرة في جلسة تمرين واحدة. تعتمد السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء الجري على وزن الجسم وسرعة الجري والمدة. بينما يختلف الإنفاق الفعلي للسعرات الحرارية بناءً على الخصائص الفردية ، فإن الجري بسرعة معتدلة تبلغ 13 كم في الساعة لمدة 1.5 ساعة تقريبًا يمكن أن يساعد في حرق حوالي 1000 سعرة حرارية. يمكن أن يساهم دمج جلسات الجري المنتظمة في روتينك في إدارة الوزن بشكل صحي.

ركوب الدراجات

يمكن أن يكون ركوب الدراجات نشاطًا ممتعًا وفعالًا لحرق السعرات الحرارية إذا كنت تستمتع بمغامرات في الهواء الطلق. إنه يشرك مجموعات عضلية متعددة في وقت واحد ، مما يجعله تمرينًا فعالًا لحرق السعرات الحرارية. تؤدي زيادة سرعة ركوب الدراجات أيضًا إلى زيادة حرق السعرات الحرارية. لحرق ما يقرب من 1000 سعرة حرارية ، يمكن أن يكون ركوب الدراجات لمدة 90 إلى 120 دقيقة بمعدل 15 ميلاً في الساعة مع فترات راحة قصيرة طريقة عملية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر المقاومة المتزايدة أثناء التمرين تمرينًا صعبًا للساق ، مما يساعد في تقليل دهون الفخذ والساق.

سباحة

تعتبر السباحة تمرينًا مفيدًا للغاية يعزز اللياقة العامة وحرق السعرات الحرارية. إنه تمرين منخفض التأثير لكامل الجسم يشرك مجموعات عضلية مختلفة ، مما يجعله مناسبًا للأفراد الذين يهدفون إلى الوصول إلى أهدافهم اليومية في حرق السعرات الحرارية.

توفر السباحة تمارين القلب والأوعية الدموية التي تقوي العضلات وتناغمها ، بما في ذلك القلب والرئتين. إنها مفيدة بشكل خاص لمن يعانون من آلام أو إصابات في المفاصل. لتعظيم حرق السعرات الحرارية ، حافظ على وتيرة ثابتة أثناء السباحة.