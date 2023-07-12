ما أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية؟

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القاهرة - سامية سيد - تناول المكملات الغذائية من الأشياء الهامة التي نحتاجها لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل وقت لتناول المكملات الغذائيةمعدة فارغة

يتم امتصاص المكملات الغذائية مثل البروبيوتيك وفيتامين ج وب 12 وحمض الفوليك وإل-جلوتامين والحديد جيدًا على معدة فارغة ، وبالتالي فهي أكثر فاعلية.

من الأفضل تناوله بعد الطعام

فيتامين أ ، د ، هـ ، ك يحتاج إلى دهون للهضم والامتصاص لذلك يجب تناولها بعد تناول الطعام.

المعادن التي تحتاج إلى حمض المعدة

يحتاج الكالسيوم والزنك إلى حمض المعدة من أجل الهضم والامتصاص ، لذا تأكد من تناولهما بعد الأكل.

بعد الإفطار

من الأفضل تناول مركب فيتامين ب B بعد الإفطار ، لأنه من المفترض أن يمنحك الطاقة لذلك ، سوف تكون نشيطًا طوال اليوم.

بعد الغداء

من الأفضل تناول أوميجا 3 بعد الغداء "لأنه مكمل غذائى أثقل قليلاً ليتم هضمه ، و الجهاز الهضمي لدينا في ذروته في ذلك الوقت.

بعد العشاء

من الأفضل تناول المغنيسيوم بعد العشاء لأنه يساعدك على النوم جيدًا في حالة ذهنية هادئة.