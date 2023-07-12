شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل الزهايمر بالوراثة؟ معلومات عن المرض يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبحاث عديدة أن هناك جينات معينة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تم ربط مرض الزهايمر بالوراثة، والجين الأكثر شيوعًا المرتبط بمرض الزهايمر المتأخر هو صميم البروتين الشحمي (APOE)، نسخة واحدة من جين APOE تأتي من الأم والأخرى من الأب، وجود جين واحد على الأقل من جين APOE e4 يضاعف ثلاث مرات خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضحت الدراسات أن بعض الناس لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، ووجود جينان يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا ".

ويقال أيضًا إن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2 و SORL1 مرتبطة بظهور مرض الزهايمر. على سبيل المثال ، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.

فرص وراثة مرض الزهايمر أعلى من الأم

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، فإن فرص توريث الزهايمر من الأم أعلى منها من الأب.

تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.

في الغالبية العظمى من الحالات (أكثر من 99 من كل 100) مرض الزهايمر غير وراثي

وفقًا لجمعية الزهايمر بالمملكة المتحدة ، فإن غالبية حالات مرض الزهايمر ليست وراثية، حيث إن العمر لا يزال يمثل أكبر عامل خطر لظهور مرض الزهايمر حيث يصاب الكثيرون بهذا في أواخر السبعينيات والثمانينيات من العمر.

أهم عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر هو العمر. نظرًا لأن مرض الزهايمر شائع جدًا لدى الأشخاص في أواخر السبعينيات والثمانينيات من العمر ، فإن إصابة أحد الوالدين أو الأجداد بمرض الزهايمر في هذا العمر لا يغير من خطر إصابتك مقارنة ببقية السكان، ومع ذلك ، إذا أصيب شخص ما بمرض الزهايمر في سن مبكرة (على سبيل المثال ، أقل من 60 عامًا) ، فهناك احتمال أكبر أن يكون نوعًا من مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل ".

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر هي نسيان الأشياء التي حدثت مؤخرًا ، وعدم القدرة على تذكر الأشياء التي تم الاحتفاظ بها ، ونسيان المسار أو الاتجاه المعتاد ، والارتباك في كثير من الأحيان ، وفقدان مسار الوقت ، وعدم القدرة على حل حتى المشكلات البسيطة ، مواجهة مشكلة في القيام بمهمة مألوفة ، وعدم القدرة على الحكم على المسافات ، والشعور بالقلق دون أي سبب وتغيرات في الشخصية.