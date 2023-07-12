شكرا لقرائتكم خبر عن حصوات الكلى بين الأطفال والمراهقين.. أسباب الإصابة المحتملة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى تعتبر مرضًا للأشخاص في منتصف العمر فقط ومع ذلك، من المقلق أن المزيد من المرضى يتم تشخيصهم بهذه الحالة المؤلمة للغاية ينتمون إلى فئة عمرية أصغر كالأطفال والمراهقين، في هذا التقرير نتعرف على أسباب انتشار حصوات الكلى بين الأطفال والمراهقين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة من المعادن والأملاح يمكن أن تعلق في المسالك البولية وهو اضطراب استقلابي، يُعرف أيضًا باسم حصوات الكلى.

تتراكم المعادن مثل الكالسيوم والأكسالات والفوسفور في البول وتشكل بلورات صلبة صفراء، يمكن أن تكون هذه البلورات صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف في الحالات الشديدة.

في حين أن بعض الحصوات يمكن أن تشق طريقها خارج المسالك البولية دون أي مشكلة، يمكن أن يعلق البعض الآخر، مما يعيق تدفق البول ويؤدي إلى ألم شديد ونزيف.

عوامل تسبب حصوات الكلى عند الأطفال

النظام الغذائي وحصوات الكلى

وفقًا لخبراء الصحة، يمكن ربط النظام الغذائي غير الصحي الذي يستهلكه الأطفال هذه الأيام بمزيد من حالات حصوات الكلى في سن مبكرة.

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الصوديوم من الأطعمة مثل رقائق البطاطس ولحوم الساندويتش والمشروبات الرياضية والوجبات المعبأة إلى دفع معادن إضافية إلى البول، مما قد يتطور إلى حصوات الكلى، يزداد الخطر سوءًا إذا لم يستهلك الطفل ما يكفي من الماء.

الصيف الحار يمكن أن يسبب المزيد من حصوات الكلى

لاحظ الخبراء ارتفاع حالات الإصابة بحصوات الكلى لدى الأطفال خلال فصل الصيف الحار. عندما يكون الطقس أكثر سخونة ورطوبة ، إذا تعرقنا أكثر وتبولنا أقل ، فإنه يسمح للمعادن بالترابط في الكلى والمسالك البولية.

ارتباط المضادات الحيوية بحصوات الكلى

إن المضادات الحيوية قد تغير ميكروبيوم الأمعاء بطريقة تدعم نمو حصوات الكلى.

الأشخاص الذين تناولوا أيًا من خمسة مضادات حيوية فموية شائعة الاستخدام ارتبطوا بزيادة قدرها 1.3 إلى 2.3 ضعف في فرص الإصابة بحصوات الكلى.

انخفض الخطر بمرور الوقت ومع ذلك ، فقد ظل مرتفعا لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد تناول الدواء وكان أعظم عندما تم إعطاؤه في سن مبكرة.

كيفية تجنب حصوات الكلى

أفضل طريقة للوقاية من حصوات الكلى هي شرب الكثير من الماء، خاصة خلال فصل الصيف. يمكنك تحديد ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء أم لا بالحكم على لون البول إذا كان بولك يشبه لون عصير الليمون الفاتح فأنت تشرب ما يكفى من الماء.