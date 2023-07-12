شكرا لقرائتكم خبر عن ما العوامل المسئولة عن ترهل الجلد بعد فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة أو حتى جراحة علاج السمنة، من الطبيعي أن يكون لديك جلد مترهل، وقد تكون هناك عدة عوامل مسئولة عن حصولك على ذلك. ويمكن أن تكون هذه العوامل هي العمر، أو الوراثة ، أو أضرار أشعة الشمس ، أو مدة السمنة ، أو حتى مزيج من كل ذلك.وفقا لما نشره موقع healthifyme

العوامل

1. العمر : تشير الدراسات إلى أنه مع تقدمك في العمر ، تفقد بشرتك قدرتها على الحفاظ على مرونتها ولا تستطيع العودة إلى حالتها السابقة بعد فقدان الوزن بشكل كبير. لذلك ، يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالجلد المترهل بعد أن ينقص وزنهم بشكل ملحوظ.

2. علم الوراثة : لطالما لعبت الوراثة دورًا رئيسيًا في عدد من جوانب حياتنا. هناك جانب آخر يتمثل في تحديد مرونة جلد الفرد ومدى استعداده لتطوير الجلد المترهل. هنا دراسة تعكس نفس الشيء.

3. مدة السمنة : كلما طالت مدة بقاء الجلد مشدوداً ، كلما فقد مرونته الطبيعية. نتيجة لذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن ، قد يعاني الجلد من الانقباض والتوافق مع حجم الجسم المتناقص ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهله. أكدت الدراسات أن السمنة الطويلة يمكن أن تلحق الضرر بالألياف المرنة للبشرة بسبب انخفاض كثافة وسمك ألياف الكولاجين.

4. فقدان الوزن السريع : الجلد عضو حيوي يمكن أن يتمدد ويتقلص لمواكبة التغيرات في حجم الجسم. ومع ذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن بسرعة ، قد لا يتوفر للجلد الوقت الكافي للتكيف تدريجياً والتوافق مع ملامح الجسم الجديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهله.

5. أضرار أشعة الشمس : لدينا بالفعل الكثير من الأدلة لإثبات أن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للصحة الجسدية. من الواضح الآن أن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور الكولاجين والإيلاستين ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على مرونة الجلد.

6. سوء التغذية والترطيب : أثبتت العديد من الدراسات السريرية أن عدم كفاية تناول العناصر الغذائية الأساسية والترطيب المناسب يمكن أن يؤثر على فسيولوجيا الجلد الطبيعي. قد يكون لبعض العناصر الغذائية فوائد لعكس الجلد المترهل ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للشيخوخة والمضادة للترهل مثل فيتامين سي وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الأخرى. وبالتالي ، يمكن أن يسبب نقص مرونة الجلد والصحة العامة.

7. التدخين: يؤدي تدخين السجائر إلى تعريض الجسم للعديد من المواد الكيميائية الضارة ، بما في ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون. يمكن أن تضيق هذه المواد الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الدم إلى الجلد. أثبتت الدراسات أن انخفاض تدفق الدم يمكن أن يضعف توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى الجلد ، بما في ذلك ألياف الكولاجين والإيلاستين.