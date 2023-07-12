ماذا يحدث في جسمك عندما تأكل البروكلي؟

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القاهرة - سامية سيد - إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات ضروري للحفاظ على الصحة المثلى، من بين العديد من الخضراوات المليئة بالمغذيات، غالبًا ما يبرز البروكلي بسبب فوائده الصحية العديدة، يُعرف هذا النبات الصليبي على نطاق واسع بقيمته الغذائية العالية ويوصى به من قبل الخبراء للاستهلاك المنتظم، في هذا التقرير نتعرف على ما يحدث في جسمك عندما تأكل البروكلي كل يوم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يحدث عندما تأكل البروكلي كل يوم زيادة تناول المغذيات

يعتبر البروكلي قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية. يمكن أن يؤدي تناول البروكلي بانتظام إلى زيادة تناول العناصر الغذائية بشكل كبير. إنه مصدر ممتاز لفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك والبوتاسيوم. بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على الحديد والكالسيوم ، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن.

تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

سلطت العديد من الدراسات الضوء على الفوائد الصحية المحتملة لاستهلاك البروكلي ارتبط محتواه الغني بمضادات الأكسدة ، لا سيما في شكل سلفورافان ، بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. يساعد السلفورافان على الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والاضطرابات التنكسية العصبية.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

البروكلي غني بالألياف ، مما يساعد على الهضم ويدعم صحة الأمعاء. تعزز الألياف الموجودة في البروكلي حركات الأمعاء المنتظمة ويمكن أن تخفف الإمساك. علاوة على ذلك ، يحتوي البروكلي على نوع معين من الألياف يسمى الجلوكوزينولات ، والذي يمكن أن يحفز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة ، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

تحسين صحة العظام

بفضل محتواه الهام من فيتامين K والكالسيوم ، يدعم البروكلي صحة العظام. فيتامين K ضروري لعملية التمثيل الغذائي للعظام ويساعد في الحفاظ على كثافة العظام. يمكن أن يساهم تناول البروكلي يوميًا في تقوية العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

إنقاص الوزن

بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم ، يمكن أن يكون البروكلي إضافة قيمة لنظامهم الغذائي فهو منخفض في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، يمكن أن تخلق شعورًا بالامتلاء وتقلل من الإفراط في تناول الطعام. تضمن كثافته الغذائية حصولك على العناصر الغذائية الضرورية مع الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة.

صحة العين

يحتوي البروكلي على عناصر غذائية مثل اللوتين وزياكسانثين وفيتامين ج، وهي مفيدة لصحة العين. تساعد هذه المركبات في الحماية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين ، وتعزز الرؤية الجيدة وتحافظ على صحة العين مع تقدمك في العمر.

يمكن أن يكون لدمج البروكلي في نظامك الغذائي اليومي تأثير إيجابي على صحتك. توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مجموعة من الفوائد ، بدءًا من تحسين الهضم وصحة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.