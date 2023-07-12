شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار صحية لإهمال ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم مرض يصاب به نسبة كبيرة من الأشخاص دون أن يعرفوا لأنها تكون بدون أعراض أو بأعراض مفاجئة.

سنتعرف على أبرز وأهم الأضرار الناتجة على الجسم المصاب بارتفاع نسبة ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth" ، ومنها:

- جلطات الدم:

هل تعلم أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجء يتسبب في تعرضك للجلطات الدموية، وخاصة جلطات المخ والقلب، ولذا عليك تنظيم نسبته.

-التعرض للشعور بالدوار والدوخة:

عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد الشعور بالدوخة، نتيجة لعدم وصول الدم بشكل كافيء للمخ.

-زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى:

يتعرض مصابو ارتفاع ضغط الدم للإصابة بخلل في وظائف الكلى، نتيجة لتراكم السموم داخل الجسم، ولذا عليك العلاج على الفور حفاظا علي صحة الكلى.

-خطر للحامل :

يزيد من فرص إصابة النساء الحوامل بتسمم الحمل، فتعرضهن لارتفاع نسبة ضغط الدم خلال الحمل يعرضهم للإصابة بالإجهاض، والولادة المبكرة.

-زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام:

يزيد من فرص الإصابة بمشاكل في العظام، نتيجة لزيادة نسبة الكالسيوم في البول، وبالتالي يقل الكالسيوم في الجسم ويزداد فرص الإصابة بهشاشة العظام.