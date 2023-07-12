شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم أبرز أضرار الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكافيين من أشهر المشروبات حول العالم، ومع ذلك، هناك سلبيات لاستهلاكه، فالكافيين هو عنصر نشط فى القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والشيكولاتة والمكملات وشراب السعال والعديد من الأشياء الأخرى التى نستهلكها يوميًا، ومن المهم إيجاد التوازن بين الاستهلاك والإفراط فى استهلاك الكافيين، وفى هذا التقرير نستعرض فوائد الإقلاع عن الكافيين، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

يضعف الحاجز الدموى الدماغى

99 % من القهوة التي تشربها تمتصها جميع أنسجة الجسم وأعضائك ، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي، والكافيين من خلال معاداة الأدينوزين، يضعف وظائف المخ مثل الإدراك والتعلم والذاكرة فى النساء، وثبت أيضًا أن ارتفاع استهلاك القهوة يؤدى إلى حدوث السكتات الدماغية.

اضطراب النوم الناجم عن الكافيين

ووفقًا لدراسة فإن الأفراد الذين يستهلكون المزيد من الكافيين لديهم جودة نوم أسوأ مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات منخفضة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بينما يصل الكافيين إلى قلب جسمك ، أي الدماغ ، فقد يؤدي أيضًا إلى الصداع والأرق ، يُعرف الاضطراب الناجم عن الكافيين في دورة النوم على نطاق واسع على أنه اضطراب النوم الناجم عن الكافيين والذي ينطوي أيضًا على تقليل إجمالي وقت النوم وكفاءته، إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو الصداع أو الأرق، فقد تفكر في الإقلاع عن الكافيين للحصول على بعض الراحة.

يخل بالجهاز القلبى الوعائى

من المؤكد أن الكافيين له تأثيرات مرضية لكن نظرًا لطبيعته المحفزة، فقد لا يكون مناسبًا لصحة قلبك، قد تسبب الجرعات العالية من الكافيين خفقان القلب والأرق والتوتر والعصبية.

محفزات الاكتئاب

يرتبط استهلاك الكافيين ارتباطًا وثيقًا بالاكتئاب، واقترحت بعض الدراسات أن الاحتمال المتزايد لاستهلاك الكافيين يسبب الاكتئاب لدى كل من الرجال والنساء، والقلق وبعض الاضطرابات الذهانية الأخرى.

اضطرابات الجهاز الهضمى

تم التعرف على استهلاك القهوة كأحد العوامل الرئيسية التي تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي. البديل الرئيسي للقهوة هو الكافيين والذي ارتبط بزيادة إفراز حمض المعدة، قد يحدث أيضًا ارتجاع المريء أو الارتجاع الحمضي عن طريق تناول الكافيين.

الارتعاش

كانت هناك أدلة تشير إلى أن الكافيين قد يكون أحد مسببات ارتعاش العضلات والتهيج واحمرار الوجه والعصبية، يتم أيضًا احتساب الأفكار والكلام الفوضوي من بين عواقب الاستهلاك المفرط للقهوة، قد تحدث أيضًا التغيرات المزاجية والسلوكية والإثارة النفسية بسبب الاستهلاك المفرط للقهوة.

ارتفاع ضغط الدم

ثبت أن استهلاك الكافيين يسبب زيادة كبيرة فى ضغط الدم الانقباضى والانبساطى، وثبت أن الإقلاع عن الكافيين يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بين الأفراد الذين يستهلكون الكثير من الكافيين يوميًا.

التبول المفرط

يرتبط استهلاك الكافيين أيضًا بزيادة الرغبة في التبول.

عدم انتظام ضربات القلب

يتسبب الكافيين في زيادة إفراز الدوبامين والنورادرينالين وبالتالي فإن نظام الدورة الدموية هو الأكثر عرضة لاستهلاكه قد يتسبب الاستهلاك المفرط للكافيين في حدوث الكثير من مشاكل القلب بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب، وفي أسوأ الحالات يشكل مخاطر قاتلة على جسمك.

التهاب الأمعاء

يحفز الكافيين إفراز حمض الهيدروكلوريك الذى قد يسبب التهاب الغشاء المخاطى المعوى والمعدة، ثبت أيضًا أن الكافيين يؤثر على مستويات البكتيريا في الأمعاء وتدفق السوائل أيضًا بينما يؤثر على عمل الغدة الكظرية سبب آخر لقول لا للكافيين.

تعب الصباح

ثبت أيضًا أن استهلاك الكافيين قبل النوم يسبب إرهاقًا في الجسم عند الاستيقاظ، قد لا يشعر الأطفال الذين اعتادوا تناول الشيكولاتة قبل النوم بالانتعاش عند الاستيقاظ، الأمر نفسه ينطبق على البالغين الذين يستهلكون الكافيين بأي شكل، قد يؤدي اعتياد تناول قهوة الصباح ثم الإقلاع عن تناولها إلى ظهور أعراض انسحاب الكافيين مثل الصداع وعدم الارتياح.