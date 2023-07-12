بيروت - نادين محمد - تسارع نبضات القلب أو ما يعرف بـ خفقان القلب (pal-pih-TAY-shuns) هو الشعور بنبض قلب سريع أكثر من المعتاد، والذي عادة ما يكون بسبب الإجهاد أو التمرينات الرياضية أو بسبب بعض الأدوية.

وفي حالات كثيرة يكون خفقان القلب غير مقلق على الإطلاق، وفي أحيان أخرى وحالات نادرة قد يتطلب الأمر العلاج أو الذهاب للطبيب. وفي "الجميلة" إليك أسباب تسارع نبضات القلب وكيف تكون أعراضه.

أعراض تسارع نبضات القلب

(مصدر الصورة freepik)

- الشعور بدقات القلب وكأنها تضرب في الجسم

- الشعور بخفقان في الصدر والعنق

- صعوبة في التنفس أحياناً

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ما هي أسباب سرعة نبضات القلب؟

في كثير من الأحيان لا يمكن العثور على سبب خفقان القلب، ولكن تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

- ردود فعل عاطفية قوية، مثل التوتر أو القلق أو نوبات الهلع

- الاكتئاب

- التمرينات الشاقة

-المنبهات، بما في ذلك الكافيين والنيكوتين والكوكايين والأمفيتامينات وأدوية البرد والسعال التي تحتوي على السودوإيفيدرين

- الإصابة بالحمى

-التغيرات الهرمونية المصاحبة للحيض أو الحمل أو سن اليأس

-زيادة أو نقص هرمون الغدة الدرقية

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ما هي عوامل الخطر عند حدوث خفقان القلب؟

(مصدر الصورة freepik)

تتضمن عوامل خطر الإصابة بخفقان القلب ما يلي:

- عدم انتظام ضغط الجسم

- اضطرابات القلق أو نوبة الهلع

- خفقان القلب بشكل مستمر أثناء الحمل

- فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

- مشاكل القلب الأخرى ، مثل التغيرات الهيكلية في القلب، أو النوبة القلبية.

المضاعفات

بالنسبة للخفقان الناجم عن مرض في القلب ، قد تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

إغماء

إذا كان القلب ينبض بسرعة، فقد ينخفض ضغط الدم، مما يتسبب في إغماء الشخص، وتزداد احتمالية حدوث ذلك عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، مثل أمراض القلب الخلقية أو مشاكل معينة في الصمامات.

توقف القلب

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث الخفقان بسبب مشاكل ضربات القلب التي تهدد الحياة ويمكن أن تتسبب في توقف القلب عن النبض بشكل فعال.

السكتة الدماغية

إذا كان الخفقان ناتجًا عن حالة ترتجف فيها الحجرات العلوية للقلب بدلاً من الضرب بشكل صحيح (الرجفان الأذيني)، فقد يتجمع الدم ويتسبب في تكون الجلطات، وإذا تحررت الجلطة ، يمكن أن تسد شريانًا في المخ، مما يتسبب في حدوث سكتة دماغية.

السكتة قلبية

يمكن لبعض حالات عدم انتظام ضربات القلب أن تقلل من قدرة القلب على الضخ، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي التحكم في معدل عدم انتظام ضربات القلب الذي يسبب قصور القلب إلى تحسين وظيفة القلب.

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متى يجب أن تذهبي للطبيب؟

الخفقان غير المتكرر والذي يستمر لبضع ثوانٍ فقط لا يحتاج عادةً إلى التقييم من الطبيب أو الشعور بالقلق، ولكن إذا كان لديك تاريخ من أمراض القلب ولديك خفقان يحدث بشكل متكرر أو يزداد سوءًا ، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

وقد تحتاجين إلى اختبارات مراقبة القلب لمعرفة ما إذا كان الخفقان ناتجًا عن مشكلة قلبية أكثر خطورة.

واطلبي العناية الطبية الطارئة إذا حدث خفقان القلب مع:

- انزعاج أو ألم في الصدر

- إغماء

- ضيق شديد في التنفس

- دوار شديد

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المصدر: مايوكلينك