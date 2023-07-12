شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 350 مليون شخص يعانون من عدوى التهاب الكبد الفيروسى المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم العالمى لالتهاب الكبد يوافق يوم 28 يوليو من كل عام، وفى هذا العام ترفع منظمة الصحة العالمية شعار هذا اليوم" حياة واحدة وكبد واحد"، حيث يمكن أن يؤدي التهاب الكبد إلى تدمير كليهما.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، يؤدي الكبد بصمت أكثر من 500 وظيفة حيوية كل يوم لإبقائك على قيد الحياة، لكن عدوى التهاب الكبد الفيروسي صامتة أيضًا، ولا تظهر الأعراض إلا بعد تقدم المرض، على الرغم من وجود العديد من أنواع فيروسات التهاب الكبد A إلى E ، إلا أن التهاب الكبد B و C هما الأكثر إثارة للقلق ويسبب ما يقرب من 8000 إصابة جديدة كل يوم، والتي لا يتم اكتشافها في الغالب.

وأضافت المنظمة، إن أكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بالتهاب الكبد كل عام، وعدوى مزمنة جديدة كل عشر ثوان، وهذا هو السبب في أن صحة الكبد أمر أساسي لصحة الإنسان.

يمكن منع الكثير من وفيات التهاب الكبد، نظرًا لوجود لقاحات وعلاجات فعالة لالتهاب الكبد B ، وحتى علاج التهاب الكبد C يمكنك حماية نفسك وأحبائك.

اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2023 الرسائل الرئيسية:

1. لدينا حياة واحدة فقط، ولدينا كبد واحد فقط، يمكن أن يؤدي التهاب الكبد إلى تدمير كليهما، حيث يؤدي الكبد بصمت أكثر من 500 وظيفة حيوية كل يوم لإبقائنا على قيد الحياة، هذا هو السبب في أهمية إعطاء الأولوية لصحة الكبد ومعرفة حالة التهاب الكبد لدينا.

بالإضافة إلى معرفة حالة التهاب الكبد لدينا والبحث عن العلاج، فإن تقليل الكحول وتحقيق وزن صحي وعلاج ارتفاع ضغط الدم والتحكم في مرض السكري كلها عوامل أساسية لصحة الكبد،

تشمل فوائد الكبد الصحي العيش طويلا، وحماية أحبائك من التهاب الكبد، و حماية الأعضاء الحيوية الأخرى، بما في ذلك القلب والدماغ والكلى التي تعتمد على الكبد في أداء وظيفته.

2. لا يزال التهاب الكبد الفيروسي يقتل أكثر من مليون شخص كل عام.

3.يتسبب التهاب الكبد B والتهاب الكبد C معًا في حدوث 1.1 مليون حالة وفاة، و 3 ملايين إصابة جديدة كل عام.

4. 350 مليون شخص يعيشون مع عدوى التهاب الكبد الفيروسي المزمن.

5. يموت 3000 شخص من التهاب الكبد كل يوم، وحالة وفاة واحدة بسبب التهاب الكبد كل 30 ثانية.

6. تحدث أكثر من 8000 إصابة جديدة بالتهاب الكبد B و C كل يوم، أى أكثر من 5 إصابات كل دقيقة، إذا استمر المسار الحالي، فإن التهاب الكبد الفيروسي سيقتل أشخاصًا سنويًا أكثر من الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" مجتمعين بحلول عام 2040.

7. على الصعيد العالمي، هناك عدد كبير من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد والذين لم يتم تشخيصهم أو علاجهم، يجب أن يتغير هذا.

8. عدوى التهاب الكبد صامتة والوعي الصحي للكبد منخفض تظهر معظم الأعراض بمجرد تقدم المرض، مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من الأشخاص غير المشخصين الذين يعيشون مع التهاب الكبد، حتى عندما يتم تشخيص التهاب الكبد، فإن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج منخفض بشكل لا يصدق.

يكتشف معظم الناس أنهم مصابون بالتهاب الكبد B أو C بعد سنوات عديدة من العدوى الصامتة، وفقط عندما يصابون بمرض كبدي خطير أو سرطان، حتى بعد التشخيص، فإن مستوى العلاج والرعاية للمصابين بالتهاب الكبد سيئ للغاية، يتم تشخيص 10% فقط من المصابين بالتهاب الكبد (B) المزمن، فقط 22% من هؤلاء يتلقون العلاج، وهذا يمثل 2% فقط من إجمالي العبء الصحي العالمي.

يتم تشخيص 21% فقط من المصابين بالتهاب الكبد سي، 62% ممن تم تشخيصهم يتلقون العلاج للشفاء، منهم 13% فقط من إجمالي العبء الصحي العالمي.

9. يمكن منع الكثير من حالات عدوى التهاب الكبد، والوفيات، يعد تقديم خدمات سهلة التنقل في المرافق الصحية المحلية أمرًا أساسيًا لإنهاء التهاب الكبد بنجاح.

للقضاء على التهاب الكبد وتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية الطموحة بحلول عام 2030، يجب أن تضمن خدمات الرعاية الأولية المبسطة الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي ما يلي:

يمكن لجميع النساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد B المزمن الحصول على العلاج كما يحصل أطفالهن على لقاحات الولادة ضد التهاب الكبد B للوقاية من العدوى، يتم تشخيص 90% من المصابين بالتهاب الكبد B و التهاب الكبد C

يمكن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي سي عن طريق الفحص المناسب لجميع الدم المتبرع به، وضمان ممارسات الحقن الآمنة في أماكن الرعاية الصحية، وفي المنزل وخاصة بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، بعد سنوات من ارتفاع أرقام العلاج، تُظهر البيانات الحالية أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على علاج التهاب الكبد C يتباطأ.

تبلغ تكلفة دورة العلاج لمدة 12 أسبوعًا لعلاج التهاب الكبد C الآن 60 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن التكاليف الأصلية التي تزيد عن 90.000 دولار أمريكي عند تقديمها لأول مرة.

يمكن الوقاية من التهاب الكبد B من خلال التطعيم وإدارتها بشكل فعال عن طريق العلاج، يكلف علاج التهاب الكبد B الآن أقل من 30 دولارًا أمريكيًا في السنة (2.4 دولارًا أمريكيًا في الشهر)، يجب أن تؤدي هذه الانخفاضات في الأسعار إلى زيادة معدلات العلاج.

10 . نظرًا لأن كورونا، لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، فقد حان الوقت الآن للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي وتحقيق أهدافنا لعام 2030، أدت جائحة كورونا إلى إبطاء تقدم الاستجابة العالمية لالتهاب الكبد في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن استمرار النجاح في الحد من عدوى التهاب الكبد B لدى الأطفال يثبت أن التقدم ممكن، حان الوقت الآن لإعطاء الأولوية للاختبار والعلاج لتحقيق عالم خالٍ من التهاب الكبد وتحقيق أهدافنا لعام 2030.

يعد الحد من عدوى التهاب الكبد B عند الأطفال من خلال ممارسة التطعيم الفعالة أحد الأهداف الصحية القليلة لأهداف التنمية المستدامة التي تسير على الطريق الصحيح، فإنه أيضًا الهدف الوحيد لالتهاب الكبد على المسار الصحيح.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل جدًا من البلدان في إفريقيا التي لديها إمكانية الحصول على "لقاح جرعة الولادة في الوقت المناسب" لالتهاب الكبد B ، والتي يتم إعطاؤها في الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة، توقفت الجهود المبذولة لتوسيع نطاق هذا بسبب كورونا.

هناك حاجة ماسة إلى إعطاء المزيد من لقاحات التهاب الكبد B عند الولادة لتحقيق هدف المتمثل في منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.