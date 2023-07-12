القضاء على رائحة الفم الكريهة من البصل والثوم بنصائح فعاله

بيروت - نادين محمد - عادة لا يُفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على بصل أو ثوم نظراً لكونهما يصدران منهما روائح كريهة وغير محببة بالفم والنفس، مما قد يتسبب في إيذاء الآخرين ونفورهم منا، ولكن البصل والثوم من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، ولكن رائحتهما سوف تجنبنا تناولهما، الإجابة بالتأكيد لا، ولكن ما هو الحل المناسب لتناول مثل هذه الأطعمة دون الشعور بالحرج من رائحة الفم الكريهة، اليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكِ أفضل الطرق والتي سوف تجنب انبعاث الروائح الكريهة من الفم فتابعينا .

طرق فعالة تخلصك من روائح الثوم والبصل الكريهة بالفم :

(الصورة من موقع pixabay)

• استخدام الزيوت العطرية

يمكنكِ عزيزتي القارئة استخدام بعض من الزيوت العطرية المفضلة لديكِ مثل زيت النعناع أو زيت جوز الهند أو زيت الروزماري وإضافة بضع قطرات منه إلى غسول الفم الخاص بكِ والتي تسهم في تخليص الفم من الروائح الكريهة بالإضافة إلى دورها في تعقيم الفم أيضاً.

• استخدام خل التفاح المخفف

(الصورة من موقع pixabay)

ويمكنكِ عزيزتي إعداده من خلال مزج ٢ ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كأس من الماء والغرغرة به يومياً وذلك قبل تناول الثوم أو البصل سوف يحسن من إنتاج البكتيريا النافعة والتي سوف تسهم في تعزيز عملية الهضم والتخلص من البكتيريا الضارة التي يصدر عندها روائح كريهة بالفم .

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• استخدام غسول الاسنان المحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور

(الصورة من موقع pixabay)

احرصي سيدتي على شراء الغسول الغني بمادة ثاني أكسيد الكلور والتي لها دور في تخليص الفم من رائحته الكريهة، فمادة ثاني أكسيد الكلور تسهم في التخلص من البكتيريا الموجودة على اللسان بالإضافة إلى دورها في إزالة البلاك أيضاً، ولكن يجب عليكِ استشارة الصيدلي عن كيفية الاستخدام قبل الشروع بالبدء، ولكن هذا النوع من الغسول لا يعد بمثابة الإستخدام الأول للتخلص من روائح النفس الكريهة بكونه استخداماً أخيراً بعد استخدام فرشاة الأسنان والخيط في عملية التنظيف .

• تناول بعض الأطعمة والفواكه الطازجة

(الصورة من موقع pixabay)

عندما تتناولين أطعمة تحتوي على ثوم أو بصل، فيمكنكِ تناول بعضاً من أوراق النعناع أو الخس بعدها فهما يحتويان على بعض المواد العطرية والتي تعزز من رائحة الفم الجميلة، كما يمكنكِ أيضاً تناول ثمرة من التفاح لدوره في تخليص الفم من رائحته الكريهة .

• استخدام منظفات الأسنان

عادة لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إلى الجزء الخلفي للسان، عندما تتراكم الأطعمة تكون نوع من البكتيريا على اللسان والتي عادة ما تأخذ اللون الأبيض، وهنا ينبغي عليكِ عزيزتي القارئة استخدام كاشط اللسان من أجل تنظيف الفم بعمق من البكتيريا الموجودة فيه والتي تتسبب في رائحة نفس كريهة، وهنا يفضل استخدام كاشط اللسان بشكل يومي وتكون طريقة استخدامه من الخلف للأمام بلطف وبحرص شديد .

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