سريعة المفعول.. 9 أطعمة مجربة تخلصك من دهون البطن للأبد

بيروت - نادين محمد - وزنك زاد بنسبة كبيرة ،خلال عطلات الصيف يمكن إدخال بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدتك على التخلص من دهون البطن، فقد ترتبط زيادة دهون الجسم، وخاصة دهون البطن، بالأمراض المزمنة إلى جانب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وزيادة الوفيات.

يمكن تقليل الدهون في منطقة البطن من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. في ما يلي أهم 9 أنواع من الأطعمة تساعد على حرق دهون البطن.

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1. الأفوكادو

الأفوكادو هو مخزن للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي تقلل دهون المعدة من خلال تناول ما لا يقل عن نصف حبة يومياً كما يساعد تناوله أيضا في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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2. المكسرات

تناول المكسرات يساعدك في التخلص من دهون البطن نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والألياف، والتي يمكن أن تزيد من حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

تساعد الألياف أيضاً في المكسرات على إبقائك ممتلئة لفترة طويلة وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

3 . البيض

يعد البيض من الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، فهو غني بالبروتين الذي يبقيك ممتلئة لفترة طويلة ويساعد في محاربة دهون البطن .يحتوي البيض على تسعة أحماض أمينية تساعد في زيادة التمثيل الغذائي للطاقة، مما يساعدك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع قبل أن تتحول إلى دهون.

4. الجريب فروت

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الجريب فروت يوميًا أو يتناولون عصير الجريب فروت يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل في تخسيس الوزن، وذلك لغنى الجريب فروت ببعض المركبات التي تقلل مستويات الإنسولين وتشجع على فقدان الوزن.

5. دقيق الشوفان

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تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز في حرق دهون البطن بسرعة بفضل محتواها العالي من الألياف، مما يساعد على منحك الشعور بالشبع وتناول كميات أقل من الطعام يوميًا.

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6. الزبادي

تعتبر منتجات الألبان مثل الزبادي من أكثر الأطعمة فعالية لفقدان الوزن، ويساعد تناوله أيضًا على استقرار نسبة الإنسولين في الدم.

7. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة من أفضل الأطعمة التي تساعد في تعزيز حساسية الإنسولين، وتقليل تخزين الدهون، وتقليل الجوع والشهية المفرطة لتناول الطعام، وتعزيز الحالة المزاجية.

8. البروكلي

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تساعد الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلي على تقليل الدهون الحشوية و تحسين حساسية الإنسولين، وإنقاص الوزن والتقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

9. الفطر

يمتلئ الفطر بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويعد إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، فهو مليء بالمعادن المعززة للصحة ومضادات الأكسدة .

المصدر: Women's health

