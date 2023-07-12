شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتقليل التهاب المفاصل.. جرب الكمادات الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل ، على وجه التحديد هشاشة العظام ، هو حالة تتميز بانهيار الغضروف الواقي في المفاصل، هذا يؤدي إلى ألم والتهاب وتيبس في المفصل المصاب، أفاد العديد من المصابين بالتهاب المفاصل أن مستويات الألم لديهم تتقلب مع التغيرات الموسمية، الرطوبة عامل شائع يؤثر على آلام التهاب المفاصل ، يمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة إلى احتفاظ أنسجة الجسم بالسوائل الزائدة ، بما في ذلك الأنسجة الرخوة حول المفاصل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الصلابة وعدم الراحة ، مما يجعل من الصعب على المصابين بالتهاب المفاصل تحريك مفاصلهم بحرية، وإليك بعض النصائح لإدارة التهاب المفاصل ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

اتبع هذه النصائح للتحكم في التهاب المفاصل: 1. ابق رطبًا

من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتقليل آلام المفاصل البقاء رطبًا بشكل صحيح، يساعد شرب كمية كافية من الماء على تليين المفاصل والحفاظ عليها بصحة جيدة ، مما يقلل من فرص الألم والتيبس.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي

يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات أن يلعب دورًا حيويًا في إدارة آلام المفاصل، قم بتضمين الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان ، حيث إن لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن للتمارين منخفضة التأثير مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو المشي أن تقوي العضلات حول المفاصل وتحسن المرونة وتقلل الألم.

4. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على المفاصل ، مما يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل، من الضروري الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل .

5. توزيع الوزن بالتساوى

سواء كان الجلوس أو الوقوف أو المشي ، فإن الحفاظ على المحاذاة الصحيحة يساعد في توزيع الوزن بالتساوي عبر المفاصل ويقلل من الإجهاد غير الضروري، يمكن أن يؤدي الوقوف بطريقة خاطئة إلى اختلال المفاصل والتوازن العضلي وزيادة الألم.

6. استخدم الأحذية المناسبة

يعد ارتداء الأحذية المناسبة أمرًا مهمًا لدعم المفاصل ومنع الألم، استثمر في الأحذية التي توفر توسيدًا مناسبًا ودعمًا للقوس وثباتًا، تجنب ارتداء الأحذية المسطحة تمامًا أو الأحذية ذات الكعب العالي ، لأنها قد تؤدي إلى إجهاد المفاصل وزيادة الألم.

7. ضع كمادات دافئة أو باردة

اعتمادًا على طبيعة آلام المفاصل ، يمكن أن يوفر استخدام الكمادات الدافئة أو الباردة الراحة، إذا كان الألم ناتجًا عن التهاب أو تورم ، فإن استخدام الكمادات الباردة يمكن أن يساعد في تقليل هذه الأعراض، من ناحية أخرى ، إذا كان الألم ناتجًا عن تصلب أو توتر عضلي ، فإن وضع ضغط دافئ يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم وتخفيف الألم.