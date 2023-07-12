شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل والبابونج.. مشروبات صحية لتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعشاب من أكثر الأشياء الصحية التى يمكنك تناولها لصحتك العامة وتعزيز المناعة والوقاية من أمراض الصيف، فى هذا التقرير نتعرف على مشروبات صحية لتعزيز المناعة، بحسب موقع "هيلث شوت". مشروبات صحية لتعزيز المناعة ​الزنجبيل شاي الزنجبيل للمساعدة في الهضم وتخفيف الغثيان إنه يساعد أيضًا في تعزيز نظام المناعة الصحي الذي تحتاجه حقًا لمحاربة المشاكل الصحية، وتقليل الالتهابات.

غني بمضادات الأكسدة، من المعروف أن شاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين المناعة، وصحة القلب، ودعم صحة الكبد. شاي النعناعيمكن أن يساعد شاي النعناع في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم وانزعاج المعدة الذي قد ينجم عن تناول الطعام أو الماء الملوث. شاي القرفةالقرفة لها خصائص دافئة ويمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات قد تكون مفيدة أثناء الرياح الموسمية عندما يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. شاي البابونجإذا وجدت نفسك تشعر بالتوتر أو القلق أثناء النهار ، فإن شرب شاي البابونج يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر يمكن أن يوفر أخذ قسط من الراحة والاستمتاع بكوب من شاي البابونج تجربة مريحة وهادئة. شاي النعناعيمكن أن يساعد شاي النعناع في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم وانزعاج المعدة الذي قد ينجم عن تناول الطعام أو الماء الملوث. شاي القرفةالقرفة لها خصائص دافئة ويمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات قد تكون مفيدة أثناء الرياح الموسمية عندما يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. شاي البابونجإذا وجدت نفسك تشعر بالتوتر أو القلق أثناء النهار ، فإن شرب شاي البابونج يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر يمكن أن يوفر أخذ قسط من الراحة والاستمتاع بكوب من شاي البابونج تجربة مريحة وهادئة.

الكركديه

شاي البابونج غالبًا ما يتم تناوله عند الشعور بالطقس أو المعاناة من أمراض طفيفة قد يساعد في تهدئة التهاب الحلق أو تخفيف احتقان الأنف أو تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.