شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مكونات لإزالة السموم تساعدك على الانتعاش وتجديد شبابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن تعزيز صحتك وإزالة السموم من جسمك هذا الصيف، كل ما تحتاجه هو كبد صحي وجرعة كبيرة من بعض الأطعمة الشائعة والمليئة بالمغذيات، وإليك قائمة من 7 مكونات لإزالة السموم ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. الثوم

قد لا يكون الطعام الأكثر روعة في هذه القائمة ، لكنه مليئ بمضادات الأكسدة ويمكن أن تضيف جرعة كبيرة من النكهة إلى أي وصفة، يوجد مركب معين يحتوي على الكبريت في الثوم يسمى Allicin ، والذي له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، وقد يساعد أيضًا في منع تطور أنواع معينة من السرطان، يعزز الثوم أيضًا صحة القلب، مما يجعله مكونًا رائعًا ولذيذًا لإزالة السموم لإضافته إلى قائمة أمنياتك الصيفية.

2. البنجر

البنجر يحتوي على السكروز ، وهو نوع من السكر ، يساعد الجسم في إزالة السموم المرحلة 2، وهي عملية تحيد السموم وتجعلها قابلة للذوبان في الماء، بحيث يمكن إفرازها في البول، يحتوي البنجر أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

3. الجريب فروت

هذه الفاكهة الحمضية ، مليئة بالعناصر الغذائية ،تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين ، والتي لها خصائص مضادة للأورام وتحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم.

يمكن أن يقلل الجريب فروت أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهو مثالي للترطيب ، نظرًا لمحتواه العالي من الماء.

4. الكركم

تم استخدامه في الطب الهندي القديم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات البكتيرية، الكركم مضاد للالتهابات ويعزز قدرة الجسم المضادة للأكسدة ، وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إنها توابل لذيذة وملونة وصحية للغاية تضيفها إلى وصفاتك الصيفية.

5. الأفوكادو

إنها غنية بالألياف ، مما يجعلها طعامًا طبيعيًا لإزالة السموم ، وتحتوي أيضًا على مستويات عالية من اثنين من مضادات الأكسدة ، اللوتين ، والزياكسانثين ، وهي مفيدة للرؤية، الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الصحية، بالإضافة إلى فيتامين E القابل للذوبان في الدهون ، مما يمنحك بشرة وشعر أكثر نعومة وصحة.

6. الكرنب

الكرنب غني بفيتامين C والألياف ، مما يجعله مفيدًا لكل من الجهاز المناعي والجهاز الهضمي ، ويحتوي الملفوف الأحمر على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الأنثوسيانين.،كما أن محتواه المائي العالي يساهم في تعزيز قدراته الخارقة في إزالة السموم.

7. الجوز

الجوز مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعزز صحة الدماغ - وهي حقيقة مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أن الجوز يشبه إلى حد كبير شكل القشرة الدماغية،كما أنها تساعد الكبد في التخلص من السموم التي تذوب في الدهون بمساعدة مادتين كيميائيتين تسمى الأرجينين والجلوتاثيون، يحتوي الجوز على العديد من مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن تحسن صحة القلب .