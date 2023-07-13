قلل السكريات وامضغ الطعام جيدا.. نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي صحة الأمعاء يعد من الحيل التي تساهم في حصولك على صحة جيدة خالية من الألم والمشكلات الصحية، وللحصول على ذلك يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على نسب عالية من السوائل، وأخذ قسط كافي من النوم، وفقا لموقع "everydayhealth".

الحيل المسئولة عن تحسن صحة الأمعاء:-ابتعد عن التوتر: له تأثيرات سلبية على صحة الأمعاء والجسم، ويظهر هذا الأمر لدى مرضى متلازمة القولون العصبي، لذلك يُنصح بتجنب الضغط النفسي والتوتر، عن طريق السيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق وتناول المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب، كشاي البابونج. -خذ قسط كافي من النوم: عليك النوم يوميا لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات كل ليلة، لأن السهر من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الأمعاء بشكل سلبي، ولذا عليك اتباع هذه النصيحة. - تناول الطعام ببطء:هذه الحيلة تضمن مضغ الطعام جيدا، ويتم بعد ذلك عدم مواجهة المعدة والأمعاء أي صعوبات في هضمه وامتصاصه. - شرب الماء:الأشخاص الذين يشربون كمية وفيرة من الماء يقل لديهم الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، ولديهم عدد أقل من البكتيريا التي تسبب التهابات بالجهاز الهضمي، لأن الماء يحسن حركة الأمعاء وتسهيل علميتي الهضم والإخراج. - تقليل تناول السكريات والدهون:الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون يسبب مشكلات عديدة في الجهاز الهضمي. - تناول الأطعمة الغنية بالألياف:تعد من أهم الحيل التي يجب القيام بها لتحسين صحة الأمعاء، ولذا عليك تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.