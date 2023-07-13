شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. اعرفى ازاى تحمي نفسك من الإمساك بـ3 نصائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ووفقا لموقع "everydayhealth"، فإن فترة الحمل تتسبب فى شعورهن بالكثير من التعب خلال التسعة أشهر التي يكون فيها الحمل، حيث إنها تتغير بشكل كلي في الجسم و الشكل، لكن تلك الفترة معروفة بتعرض الأم بشكل دائم إلى الاصابة " بالإمساك " .
وذلك يرجع إلى أن المرأة لا تهتم بتناول الاطعمة التي تساعدها في تجنب الاصابة بالإمساك ، و لذلك تقدم بعض النصائح التي تساعد في التخلص من الامساك فترة الحمل :
1- الاكثار من تناول الماء علي ان لا تقل عن 2 لتر يوميا .
2- الاكثار من تناول الخضراوات و الفواكه الغنية بالألياف مثل الخيار ، الخس ، البرتقال ، الكيوي .
3- عليك الاكثار من ممارسة رياضة المشي حيث انها تساعد في عملية التبرز و تجنب الاصابة بالإمساك .
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