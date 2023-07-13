صحة ورشاقة

كيف تؤثر صحتك النفسية على شهيتك؟ تقرير يوضح

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القاهرة - سامية سيد -  

الشعور بالفرح أو بالحزن عوامل أو مشاعر تؤثر على شهيتك، عند  الشعور بهذه الأحاسيس سواء كان بالسلب أو بالإيجاب ، فقد نجد أن هناك أشخاصا يكثرون من تناول الأطعمة ، و قد نجد العكس فيفقدون الرغبة في تناول الطعام ، و هذا يوضح لنا أن الشهية ترتبط بالحالة النفسية .  

 

وفي هذا السياق أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"  أن  الحالة النفسية  في جميع أشكالها قد تغير شهية الإنسان، وقد نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يزداد أوزانهم بشكل ملحوظ و قد نجد أيضا العكس و هو التخلص من أوزانهم . 

 

وأشار التقرير،   انه لتفادي سيطرة الحالة النفسية عي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح : 

1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها  . 

2- الاهتمام بنوعية الأطعمة  التي تقوم بتناولها، أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل ( المقلية و الأطعمة السريعة ) . 

3- عليك الإكثار من تناول الماء  لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك . 

4- كما يمكنك ممارسة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن . 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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