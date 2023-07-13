شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر صحتك النفسية على شهيتك؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
الشعور بالفرح أو بالحزن عوامل أو مشاعر تؤثر على شهيتك، عند الشعور بهذه الأحاسيس سواء كان بالسلب أو بالإيجاب ، فقد نجد أن هناك أشخاصا يكثرون من تناول الأطعمة ، و قد نجد العكس فيفقدون الرغبة في تناول الطعام ، و هذا يوضح لنا أن الشهية ترتبط بالحالة النفسية .
وأشار التقرير، انه لتفادي سيطرة الحالة النفسية عي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح :
1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها .
2- الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها، أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل ( المقلية و الأطعمة السريعة ) .
3- عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك .
4- كما يمكنك ممارسة الرياضة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن .
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