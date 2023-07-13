تعرف على مخاطر فقدان الوزن السريع

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الإدارة الفعالة للوزن هدفًا للعديد من الأفراد، ولكن من المهم التعامل مع فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام، قد تبدو طرق إنقاص الوزن السريعة مغرية ولكنها تنطوي على مخاطر وعيوب محتملة.

تشير دراسة في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) إلى أن تناول وجبات أقل أو عدم تناول وجبات في المنزل، واختيار الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، وتناول الطعام في المطاعم التي تحتوي على كميات من الوجبات السريعة، كلها سلوكيات قد تشجع على السمنة.

مضاعفات فقدان الوزن السريع

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن بسرعة وفقا لتقرير " onlymyhealth" ، فإن أحد الاهتمامات الأساسية هو الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية التي غالبًا ما ترتبط بمثل هذه الأساليب، في حين أن هذه الحميات قد تسفر عن نتائج سريعة ، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى آثار ضارة على الجسم، الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى الضعف والدوار وضعف جهاز المناعة.

كما أنها يمكن أن تسهم في نقص التغذية وتدهور كتلة العضلات، يمكن أن تؤدي هذه العواقب إلى ضعف العضلات وآلامها وتشنجاتها، مما يؤثر سلبًا على الرفاهية العامة.

أخطار الحمية الغذائية السريعة

يمكن أن يكون للحميات التي تركز فقط على فقدان الوزن السريع ، تأثيرات واضحة على الوجه، تعد التجاعيد والجلد المترهل وشحوب البشرة من بين العواقب غير المرغوب فيها لاتباع نظام غذائي صارم، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع أيضًا إلى شعور الشخص بالخمول والتأثير على مظهره العام.

الأسلوب المثالي لفقدان الوزن

من المهم أن نفهم أن خسارة الوزن المثالية يجب أن تكون تدريجية ومنضبطة، اهدف إلى إنقاص الوزن بحوالي 600 إلى 800-900 جرام أسبوعيًا، لتحقيق ذلك ، من الضروري الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ".

يمكن أن يساعد دمج العادات الصحية في الحياة اليومية في تحقيق أهداف فقدان الوزن بطريقة طبيعية وصحية.

يعد تقليل الأطعمة المعبأة والمعالجة، والحد من استهلاك المشروبات السكرية والغازية ، وزيادة تناول المياه ممارسات مفيدة.

يوصى باختيار طرق طهي صحية ، مثل السلق ، والتشويح ، والشوي.

من المفيد أيضًا تضمين كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات النيئة ، وتقليل الاستهلاك غير النباتي ، وتجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والمقلية.

من الضروري تقييد تناول المواد المحفوظة السكرية والمالحة ، مثل الصلصات.

يعد دمج الأطعمة الغنية بالبروتين في النظام الغذائي أمرًا مهمًا للتحكم في الوزن.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. يجب أن يشتمل هذا النظام الغذائي على مزيج من البروتينات والألياف وكميات محدودة من الدهون والكربوهيدرات.