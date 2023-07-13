شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الماء الساخن وإزالة السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الماء الساخن بدلاً من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات السكرية أو القهوة الكريمية يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ، مما يساهم في إنقاص الوزن بمرور الوقت ، ويساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يساعد في التكسير الفعال للطعام وامتصاص العناصر الغذائية وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتشير الأبحاث إلى أن شرب الماء الساخن قبل أو أثناء الوجبة قد يعزز الشعور بالامتلاء، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية وربما انخفاض السعرات الحرارية. يمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الذي يملأ المعدة ويرسل إشارات الشبع إلى الدماغ.

ويمكن أن يؤدي احتساء الماء الساخن أيضًا إلى الشعور بالراحة والرضا ، ومحاكاة تجربة تناول الأطعمة الدافئة والمريحة. قد يساهم هذا الجانب النفسي في انخفاض الرغبة في المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

ويعتبر الترطيب الكافي ضروريًا للصحة العامة ويلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن. وفقًا للدراسات ، عندما يكون الجسم رطبًا بشكل صحيح ، يمكنه تحسين وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والهضم. يمكن أن يساهم اختيار الماء الساخن كخيار ترطيب في الحفاظ على توازن صحي للسوائل ، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة الوزن.

وغالبًا ما يرتبط استهلاك الماء الساخن بفوائد إزالة السموم. أثبتت الأبحاث أن السوائل الدافئة يمكن أن تساعد في تحفيز التخلص من السموم من الجسم ، مما قد يدعم جهود إنقاص الوزن. قد يساعد في تحسين وظائف الكبد ، حيث يلعب الكبد دورًا حيويًا في إزالة السموم. يمكن للكبد الذي يعمل بشكل جيد معالجة وإزالة الفضلات من الجسم بكفاءة ، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على إدارة الوزن.

ويمكن أن يكون لاستهلاك الماء الساخن تأثير مدر للبول خفيف ، مما يعزز زيادة إنتاج البول. قد يساعد ذلك في تقليل احتباس الماء والانتفاخ وتخفيف الشعور بعدم الراحة. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يؤدي دفء الماء الساخن إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يخفف من الانزعاج الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ.