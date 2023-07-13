شكرا لقرائتكم خبر عن علاج النحافة.. كيف تزيد من شهيتك بشكل طبيعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث فقدان الشهية عندما تكون رغبتك في تناول الطعام منخفضة للغاية، ويمكن أن يكون بسبب أمراض نفسية وجسدية مختلفة، ومع ذلك إذا كنت تعاني من نقص الوزن ولا يمكنك تعويض النقص الغذائي بسبب انخفاض الشهية، فقد يكون الأمر محبطًا إذا استمرت قلة الشهية لأكثر من بضعة أيام ، فقد تفقد الوزن أو تصاب بسوء التغذية، في الحالات الخطيرة ، هناك طرق يمكنك من خلالها زيادة شهيتك بشكل طبيعي، بحسب موقع "هيلث شوت"..





نصائح لزيادة الشهيةضع في اعتبارك أنه من المهم استشارة طبيب أو اختصاصي تغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك، يمكنهم مساعدتك بالمشورة الشخصية بناءً على حالتك الصحية واحتياجاتك فيما يلي بعض النصائح العامة التي قد تساعدك أيضاً: تناول وجبات صغيرة متكررة"بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة ، حاول تناول وجبات أصغر ومتكررة على مدار اليوم هذا يمكن أن يساعدك على تجنب الشعور بالشبع المفرط ويجعل من السهل زيادة تناول السعرات الحرارية.

نعتقد عمومًا أن إطعام أنفسنا بثلاث وجبات ثقيلة هو النهج الصحيح عند اتباع نظام غذائي لزيادة الوزن. هذه الفكرة خاطئة لأننا نعاني بالفعل من انخفاض الشهية ، ووضع وجبة ثقيلة دفعة واحدة يمكن أن يجعلنا نشعر بالانتفاخ ، مما يؤدي إلى المزيد من فقدان الشهية لذا ، بدلًا من ذلك ، تناول كميات أصغر حتى يظل جسمك يتغذى طوال اليوم.

التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائيةاختر الأطعمة الغنية بالمغذيات وعالية السعرات الحرارية قم بتضمين الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزبدة الجوز وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

أدخل الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين مهم لنمو العضلات وإصلاحها قم بتضمين مصادر جيدة للبروتين في وجباتك مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان .





ابق رطبًايمكن أن يساعد شرب الماء طوال اليوم في تحضير جسمك لعملية الهضم من المهم أن تبقى رطبًا لدعم الصحة العامة والشهية.