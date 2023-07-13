شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب الإصابة بالتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المسالك البولية يعد من الأمراض المسببة للشعور بألم يصعب تحمله أثناء عملية التبول، ويصاب به البعض نتيجة لانتقال البكتيريا إلى مجرى البول، ولذا يجب القيام ببعض الحيل التي تقلل من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وذلك وفقا لموقع "Livestrong" . نصائح للوقاية من التهاب المسالك البولية ​- شرب الماء:يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع البكتيريا من النمو. - -تناول الزبادي:تلعب مكملات البروبيوتيك التي من ضمنها الزبادي الحد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وثبت أنها لها قدرة كبيرة على مكافحة البكتيريا المسببة للمرض. - الثوم:يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بالتهاب المسالك البولية، لأنه يساعد على محاربة البكتيريا المسببة للمرض، بفضل خصائصها المضادة للميكروبات. - التبول عند الرغبة في ذلك:فور الشعور بالحاجة إلى ذلك عليك القيام بها على الفور، لأن تفريغ المثانة بشكل دوري يساعد على تنقية مجرى البول من البكتيريا المؤدية للإصابة بالتهاب المسالك البولية. - ارتداء الملابس الواسعة القطنية:الملابس الواسعة القطنية أكثر أمانا على صحة مجرى البول، لأن الملابس الضيقة المصنوعة من البوليستر ترفع من درجة حرارة الجزء السفلي من الجسم، ومع زيادة التعرق، تنمو البكتيريا، ومن ثم تحدث الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

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