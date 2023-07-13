شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تسبب الإصابة بالسكري من النوع الثانى عند الأطفال.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مرض السكري من النوع 2 أكثر انتشارًا بين كبار السن، إلا أنه أصبح يحدث أيضاً بشكل كبير بين الأطفال والمراهقين في السنوات الأخيرة، وهذا يرجع في المقام الأول إلى انتشار السمنة بين الأطفال والشباب، فى هذا التقرير نتعرف على عوامل تسبب ارتفاع معدل الإصابة بالسكري من النوع الثانى عند الأطفال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". .

مرض السكري من النوع 2 هو اضطراب أيضي مزمن يتميز بمقاومة الأنسولين، في مثل هذه الحالة لا تستجيب خلايا الجسم بشكل صحيح للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس.

الأنسولين هرمون يلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تسهيل امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة .

هذا الارتفاع في معدلات السمنة لدى الأطفال ناتج إلى حد كبير عن قلة النشاط البدنى والخيارات الغذائية السيئة. ومع ذلك ، فإن الاستعداد الوراثي يساهم أيضًا في تطور الحالة.

.

يمكن أن تكون أعراض مرض السكري من النوع 2 خفية وقد تتطور تدريجيًا بمرور الوقت وتشمل بعض الأعراض الشائعة الرغبة الشديدة في التبول والعطش الشديد وفقدان الوزن غير المبرر وزيادة التعب والالتهابات المتكررة والتنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين .

للوقاية من مرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال، من الضروري تشجيع نمط حياة صحي - تناول وجبات متوازنة ، والحد من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة ، وممارسة الرياضة بانتظام. يعد الحد من وقت الشاشات ومراقبة الصحة الجسدية للفرد من خلال مزيج من الأكل الصحي والنشاط البدني أمرًا ضروريًا.