شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ترطب جسمك فى الصيف وتحميك من ضربة الشمس.. أبرزها البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصبح البقاء محميًا من أشعة الشمس الحارقة أمرًا بالغ الأهمية مع حرارة الصيف الشديدة، وفى حين أن الواقى من الشمس والقبعات والظل أدوات أساسية لحماية أنفسنا، فإننا غالبًا ما نتجاهل أهمية التغذية السليمة والترطيب، يمكن أن يلعب تناول الأطعمة المناسبة دورًا مهمًا فى منع ضربة الشمس، وهي مرض شديد مرتبط بالحرارة، وفى هذا التقرير سوف نستكشف مجموعة من الأطعمة التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على برودة جسمك وحمايتك من ضربة الشمس، بحسب موقع mirshi. أطعمة ترطب جسمك فى الصيف وتحميك من ضربة الشمس أطعمة ترطب جسمك فى الصيف وتحميك من ضربة الشمس ​1. البطيخ ​1. البطيخ

البطيخ هو المفضل في الصيف حيث تتكون هذه الفاكهة المنعشة من 92% من الماء، وهي غذاء ممتاز للترطيب، يساعد محتواه المائي العالي على تنظيم درجة حرارة الجسم واستبدال السوائل المفقودة بسبب التعرق المفرط، بالإضافة إلى ذلك يعتبر البطيخ غنيًا بالإلكتروليتات والفيتامينات A و C ، والتي تعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة. 2. الخيار 2. الخيار

يعتبر الخيار أحد مصادر الترطيب المثالية لمكافحة الحرارة، بفضل محتواه المائي العالي وخصائص التبريد، يساعد الخيار في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ومنع الجفاف، كما أنه غنى بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين K والبوتاسيوم، ما يساعد في الصحة العامة.





3. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند ، المعروف باسم مشروب الطبيعة الرياضي مليء بالإلكتروليتات الأساسية التي تعوض السوائل المفقودة في الجسم، يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ما يساعد على موازنة مستويات الترطيب والحفاظ على وظيفة العضلات، والاستهلاك المنتظم لماء جوز الهند يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضربة الشمس.





الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس ليست مغذية فقط لكنها فعالة أيضًا في منع ضربة الشمس، هذه الخضراوات مليئة بالماء والألياف، ما يعزز الترطيب والهضم الصحي. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز قدرة الجسم على تحمل الإجهاد الحراري. 5. النعناع 5. النعناع

يشتهر النعناع بخصائص التبريد والنكهة المنعشة، يمكن أن يساعد استهلاك أوراق النعناع أو إضافتها إلى المشروبات على تبريد الجسم من الداخل، يحفز النعناع الغدد العرقية، ويعزز التبريد التبخيرى، ويقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة، كما أنه يساعد على الهضم ويخفف من الغثيان، وهو عرض شائع لضربة الشمس. 6. الزبادى 6. الزبادى

4. الخضراوات الورقية

الزبادى طعام متعدد الاستخدامات ومبرد يمكن أن يكون حليفًا مهمًا في منع ضربة الشمس، الزبادي المليء بالبروبيوتيك والكالسيوم والبروتين يدعم صحة الأمعاء والجهاز المناعي، ويساعد تأثير التبريد على تنظيم درجة حرارة الجسم، بينما تساعد البكتيريا المفيدة على الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.





تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت خيارا ممتازا أثناء الطقس الحار، فهى محملة بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الحرارة، توفر هذه الفاكهة أيضًا ترطيبًا وتساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت، ما يقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس. 8. الطماطمالطماطم أحد مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الجسم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من الماء والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها إضافة قيمة لوجبات الوقاية من ضربة الشمس. 8. الطماطمالطماطم أحد مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الجسم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من الماء والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها إضافة قيمة لوجبات الوقاية من ضربة الشمس.

7. ثمار الحمضيات