بدون أدوية ..5 طرق سريعة لعلاج الاكتئاب في المنزل

بيروت - نادين محمد - يعد الشعور بالاكتئاب أمر مؤلم ومنهك. يعاني ما يقدر بنحو 10 في المائة من البالغين من أعراض الاكتئاب كل عام، وفي حين أن الحصول على مساعدة طبية متخصصة للاكتئاب هو دائمًا فكرة جيدة ، خاصة إذا كانت الحالة شديدة ، فهناك أيضًا العديد من الحلول غير الطبية التي يمكن للشخص أن يتخذها بمفرده لتقليل أعراض الاكتئاب. ينصح العديد من المعالجين والأطباء أن لعلاج الاكتئاب خطوات مثل هذه ، جنبًا إلى جنب مع الاستشارة والأدوية.

في ما يلي 5 طرق يمكن للشخص المصاب بالاكتئاب أن يشارك بها في المساعدة الذاتية للتغلب على أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​أو تقليلها.

كيفية التخلص من حالة الاكتئاب في المنزل

1. احصلي على بعض التمارين



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وجدت العديد من الدراسات العلمية حول الاكتئاب أن التمارين الرياضية تعد مفيدة في تخفيف الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​مثل الأدوية. للتمرين فوائد إيجابية متعددة تتجاوز المساعدة في علاج أعراض الاكتئاب مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وفقدان الوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

قد يكون من الصعب جدًا ممارسة الرياضة عند الشعور بالاكتئاب، لذلك من الأفضل أن تفعلي شيئًا ممتعًا. إن القيام بنزهة قصيرة كل يوم ، أو القيام بعشر دقائق من تمارين الجمباز في المنزل ، أو تشغيل بعض الموسيقى والرقص ، كلها أنواع مناسبة من التمارين لتقليل الاكتئاب.

تساعد التمارين الرياضية في علاج أعراض الاكتئاب لأنها تزيد من المواد الكيميائية في الدماغ التي تسمى الإندورفين. حتى بضع دقائق في اليوم من التمارين الخفيفة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية عن طريق رفع مستويات الإندورفين.

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2. علاج الأفكار السلبية

عندما يصاب شخص ما بالاكتئاب، فإنه غالبًا ما ينخرط في التفكير السلبي. أفكار مثل ، "أنا فاشل" ، "لا أحد يحبني" ، أو "سأشعر دائمًا بهذه الطريقة" ، وهي أفكار شائعة في ذهن الشخص المصاب بالاكتئاب. تعد تلك الأفكار السلبية عادة غير واعية ، مما يعزز الشعور بالاكتئاب.

يعد الحل البسيط هو تحدي الأفكار السلبية بالتفكير الإيجابي. على سبيل المثال ، تحدي فكرة "سأشعر دائمًا بهذه الطريقة".

3. تناول الأطعمة الصحية بانتظام



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عندما يكون الشخص مكتئبًا ، غالبًا ما يميل إلى تناول الأطعمة الغير صحية . يمكن أن تجلب الوجبات السريعة السكرية والمالحة والتي تحتوي على الكثير من الدسم شعورًا مؤقتًا بالراحة ، ولكن في النهاية تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن وتؤدي إلى سوء الحالة النفسية..

يعد الحل هو تناول الأطعمة الصحية ، والتأكد من أن لديك الكثير في متناول اليد ، مثل السلطات ، واللحوم الخالية من الدهون ، والأسماك الزيتية مثل السلمون ، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة كلها خيارات جيدة ، طالما أنك لا تعانيين من حساسية تجاه الطعام أو أي رد فعل سلبي آخر تجاه الطعام.

4. الحصول على قسط كاف من النوم

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يمكن أن يساهم كل من الاكتئاب والقلق صعوبة النوم والاستمرار في النوم. قد يساعد إجراء تغييرات في روتينك في الحصول على نوم أكثر راحة طوال الليل.

على سبيل المثال:

اذهبي إلى الفراش في نفس الوقت كل مساء.

لا تشاهدي التلفاز أو تستخدم الكمبيوتر في غرفة النوم.

عدم تناول الطعام لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.ال

تأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة قدر الإمكان.

التأكد من أن درجة الحرارة في الغرفة مريحة.

تجنب جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

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5. تناول الكثير من الماء

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يعد الماء ضروري لجميع وظائف الجسم. إن تناول كمية كافية من الماء يوميًا يساعد الجسم في إزالة السموم ، ويحسن وظائف الأعضاء الداخلية ، بل ويعزز التفكير الواضح.

كثير من الناس لا يشربون كمية كافية من الماء وبدلاً من ذلك يشربون المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين . تتسبب هذه الأنواع من المشروبات في فقدان الجسم للماء ، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

إذا كان شرب الماء العادي يمثل تحديًا ، ففكري في البدائل التالية:

ماء مثلج

مياه فوارة منكهة

إضافة شريحة من جذر الليمون أو الحامض أو الزنجبيل الطازج إلى الماء المثلج

شاي الأعشاب المثلج أو الساخن مثل النعناع أو البابونج أو الزنجبيل أو الكركديه أو المريمية أو الياسمين

إضافة ملعقة أو اثنتين من عصير الفاكهة إلى الماء لتحسين الطعم



من أجل صحة مثالية ، يحتاج البالغون إلى حوالي 2 إلى 3 ليترات من السوائل يوميًا أكثر مما يحصلون عليه من الطعام. يساعد الحفاظ على صحة جسمك في تقليل الشعور بالاكتئاب.

المصدر : موقع intrepidmentalhealth