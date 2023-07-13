فعالة ومجربة .. 9 أطعمة لتنظيف القولون إياك إهمال تناولها

بيروت - نادين محمد - يؤدي تعديل النظام الغذائي إلى تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون وتحسين صحة القولون، إليك أفضل أطعمة لتنظيف القولون هي في الغالب نباتية ومفيدة للجهاز الهضمي والجسم كله.هناك العديد من الطرق لتطهير القولون، أبرزها تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تطهر القولون إليك أفضل الأطعمة.

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1. الثوم

تناول الثوم قد يقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم إضافة إلى فائدته في تقليل الالتهاب، وتأخير نمو الخلايا السرطانية، والمساعدة في إصلاح الحمض النووي.

2. الحليب

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وفقًا للعديد من الأبحاث، فإن شرب كوب واحد على الأقل من الحليب يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وفقًا للدراسات، فإن تناول الكثير من الكالسيوم يمنع نمو الأورام الحميدة التي يمكن أن تصبح خبيثة. على الجانب الآخر ارتبط تناول الحليب بشكل منتظم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 في المائة عند تناول أقل من كوبين في الأسبوع.

3. الكركم

لطالما استخدم الكركم في الطب الهندي القديم لعلاج الاضطرابات الالتهابية المختلفة وهو عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي.والسبب في ذلك هو غناه بمادة "الكركمين"، وهو مادة كيميائية نباتية نشطة لها تأثيرات مناعية ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

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4. الفاصوليا

تعد الفاصوليا الأكثر غنى بالألياف وفيتامين هـ وفيتامين ب والبروتين، والتي تعتبر ممتازة لصحة القولون بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات مفيدة لتقليل حالات الالتهاب مثل التهابات القولون. بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، تساعد الفاصوليا أيضًا في إصلاح خلايا الجسم التالفة.

5. بذور الكتان

يساعد تناول بذور الكتان في تعزيز الصحة العامة فهي قشور طبيعية، غنية بالألياف الغذائية، وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتخفيف أعراض انقطاع الطمث الخفيفة.

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6. البابايا

تعد البابايا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وكذلك الفيتامينات مثل C و E وقد وجدت الدراسات أن أوراق شجرة البابايا ترفع عدد الصفائح الدموية بشكل كبير لغناها بإنزيم البروتين الذي يمكن أن يساعد في علاج الأورام الخبيثة المختلفة.

يشجع إنزيم Papain الخلايا المناعية على تكوين مواد تقتل الخلايا السرطانية فإذا كنت تعانين من غثيان شديد مرتبط بالعلاج الكيميائي، فحاولي تناول شريحة من البابايا لتخفيف الأعراض.

7. الملفوف

أفضل خيار لتحسين عملية الهضم هو الملفوف الغني بالألياف غير القابلة للذوبان، وهي نوع مفيد من الكربوهيدرات التي لا يمكن تكسيرها في الأمعاء.

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الصورة من موقع Freepik

8. الأفوكادو

تحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على 10 جرامات من الألياف، وهو ما يمثل 40٪ من الكمية اليومية اللازمة. الأفوكادو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية والدهون الصحية. يعتبر الأفوكادو إضافة رائعة لأي نظام غذائي يهدف إلى تعزيز صحة القولون بسبب محتواه الممتاز من الألياف.

9. البرقوق

البرقوق غني بالألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان على حد سواء بينما تساعد الألياف القابلة للذوبان في تنظيم الهضم، وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة.

المصدر : dietsmealplan